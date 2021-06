W Olsztynie nie ma darmowych półkolonii. Dzieci spędzą wakacje w domach?

W Olsztynie jest wiele wakacyjnych ofert półkolonii czy zajęć sportowych i artystycznych dla dzieci. Jedynym minusem jest to, że wszystkie są płatne. Tymczasem wielu rodziców szuka darmowych zajęć, ale znaleźć ich nie może. Dlaczego?

Miasto z przyczyn epidemiologicznych nie mogło nic zaplanować, ponieważ sytuacja przez długi czas uniemożliwiała podjęcie jakichkolwiek decyzji. Dodatkowo w tym roku zabrakło pieniędzy na organizację zajęć dla dzieci.

Z informacji o przygotowaniach jednostek oświatowych do lata 2021, którą przekazała nam wiceprezydent Ewa Kaliszuk, czytamy: „W roku 2021 wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży nie zostanie zorganizowany przez szkoły z uwagi na brak środków finansowych, a także trwające zagrożenie epidemiologiczne”.

Jedyną opcją są prywatne firmy, jednak kolonie i półkolonie przez nie organizowane nie są cenowo atrakcyjne. Nawet wykorzystanie bonu turystycznego nie pokrywa w całości kosztów. Poza tym nie każda oferta pozwala na wykorzystanie takiego bonu.

Problemem dla organizatorów letniego wypoczynku dla dzieci nie są wyłącznie kwestie finansowe. W grę w chodzą również wytyczne sanitarne obowiązujące podczas prowadzenia zajęć na koloniach lub półkoloniach. Są bardziej restrykcyjne niż szkolne: minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 mkw. na 1 osobę, a grupa uczestników nie może przekraczać 15 osób (w przypadku dzieci do 10 roku życia oraz grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10. roku życia).

Większa liczba uczestników jest dopuszczalna w przypadku grup, które kontynuują zajęcia. Dlatego wiele placówek — osiedlowych domów kultury czy sportu — prowadzi zajęcia wakacyjne dla dzieci, które już w roku szkolnym w nich uczestniczyły. Dla dzieci, które chciałyby wziąć udział w wakacyjnych zajęciach, praktycznie nie ma ofert.

Co pozostaje?

Do dyspozycji są parki, place zabaw i plaże. W Olsztynie działają instytucje kultury, które w swojej ofercie mają wydarzenia skierowane do najmłodszych. Czynne są teatry, kina, galerie, biblioteki, muzea, planetarium i obserwatorium.

lew