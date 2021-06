Modowe podpowiedzi stylistki w Aurze

W czerwcu w Aurze ruszyły nowe projekty modowe z udziałem profesjonalnej stylistki portalu modowego Fashion Time. Dzięki temu kobiety, które Aura, od zawsze wspiera i docenia teraz będą mogły poczuć się jeszcze bardziej zaopiekowane.

Nie od dziś wiadomo, że Aura jest kobietą. Jest tu dyskretnie, spokojnie, zakupy można zrobić w kameralnym klimacie, a z racji położenia do tego centrum jest blisko z bardzo wielu miejsc Olsztyna, w których pracują kobiety. Panie wpadają tu i na szybkie codzienne sprawunki, i na wielkie modowe polowania. Teraz te drugie będą jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze, bo bezpłatnie mogą się odbywać w towarzystwie profesjonalnej stylistki.

Aura wprowadza do swoich progów projekt „Akcja Stylistka”. Opiera się on na znanej formule zakupów ze stylistką w sklepach galerii handlowej. Stylistka najpierw przy kawie rozmawia o modowych preferencjach, potrzebach i oczekiwaniach. Podczas spotkania osoby korzystające z usługi dowiedzą się jakie kolory najbardziej im pasują i jak dobierać fasony ubrań do swojej sylwetki. Następnie razem wyruszą na zakupy do butików Aury, by skomponować wymarzoną stylizację dopasowaną do typu urody i sylwetki, a przede wszystkim stylu życia, charakteru i okazji. Tego rodzaju zakupy to ceniona i przede wszystkim bezpłatna usługa dla naszych klientów. Aby skorzystać z „Akcji Stylistka” wystarczy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy na stronie www.auracentrum.pl

Kolejną nowością jest „Wybór Stylistki”. Tych, którzy lubią sami eksperymentować z modą, ale czasem potrzebują drobnej podpowiedzi fachowca zachęcamy do tropienia ubrań w butikach Aury opatrzonych zawieszkami i naklejkami „Wybór stylistki”. Wybierając oznaczone przez stylistkę ubrania i dodatki możecie być pewni, że to, co trzymacie w rękach jest w tym sezonie modne i pożądane. Śledząc media społecznościowe Aury oraz stronę portalu modowego www.fashion-time.pl , nie przegapicie informacji o salonach, w których obecnie znajdują się zawieszki oznaczone znakiem „Wybór Stylistki”.

„Modowe Inspiracje” to kolejny projekt na naszej liście nowości. Jest to cykl krótkich filmów ukazujących się w social mediach oraz na stronie www.fashion-time.pl , w których stylistka odwiedza poszczególne butiki Aury Centrum prezentując aktualną ofertę salonów poprzez pokazanie wybranych przez siebie produktów w postaci gotowych zestawów. Zgodnie z nazwą projektu stylistka inspiruje do zabawy modą i pokazuje jak za pomocą dodatków można zupełnie odmienić każdą stylizację.