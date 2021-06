Najbardziej zmotoryzowane miasta w Polsce. Olsztyn na 33 miejscu [RANKING]

Na 1000 mieszkańców Olsztyna przypada 703,1 pojazdów mechanicznych. Ten rezultat pozwolił na osiągnięcie 33. miejsca w rankingu. To pierwszy wynik w województwie warmińsko-mazurskim.

Eksperci rankomat.pl, przygotowując ranking najbardziej zmotoryzowanych miast, wzięli pod uwagę samochody osobowe, ciężarowe i motocykle zarejestrowane w 66 miastach na prawach powiatu. Posłużono się danymi GUS opracowanymi dla każdego z trzech rodzajów pojazdów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Miejsce na liście porównywarki wynika z sumy tych pojazdów przypadających na każdy tysiąc mieszkańców danego miasta.

Dużo tirów

Olsztyn zajął 33 pozycję, ale w zestawieniu znalazło się jeszcze jedno miasto z województwa warmińsko-mazurskiego — Elbląg z wynikiem 625,5, co dało mu 54. miejsce. W skali kraju najbardziej zmotoryzowany jest... Przemyśl (954), a najmniej Wałbrzych (391,1).

Biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje pojazdów, Olsztyn zajmuje miejsce w czwartej dziesiątce. Jednak, gdyby wziąć pod uwagę tylko samochody ciężarowe, to miasto znajduje się na… 8 miejscu z wynikiem 123,7. Pod kątem samych osobówek stolica województwa warmińsko-mazurskiego jest na 41. pozycji z wynikiem 555, a pod względem motocykli na 49 z rezultatem 24,4. Wychodzi z tego, że we wszystkich zestawieniach Olsztyn jest bardziej zmotoryzowany od Elbląga.

Drogie OC?

Dane statystyczne GUS pozwalają na określenie najbardziej zmotoryzowanego województwa w Polsce. Dzięki temu wiemy, że warmińsko-mazurskie zajmuje przedostatnie miejsce z wynikiem 698,4. Gorzej wypada tylko województwo podlaskie (675,7). Lider rankingu to raczej żadne zaskoczenie, bo mowa o województwie mazowieckim, które uzyskało wynik 875,5.

Biorąc pod uwagę tylko samochody ciężarowe, region zamyka listę województw z wynikiem 82,8. Co ciekawe, biorąc pod uwagę auta osobowe, region zajął przedostatnie miejsce z wynikiem 571,8, ale pod kątem motocykli już 7. z wynikiem 43,8.

W I kwartale 2021 r. średnia cena OC w Olsztynie wyniosła 641 zł, czyli o 24 zł więcej od średniej dla całego kraju i 71 zł więcej od średniej wojewódzkiej. Olsztyn miał też droższe OC niż Elbląg (624 zł). W rankingu miast wojewódzkich Olsztyn miał jednak jedną z niższych składek. Najwięcej zapłacili mieszkańcy Wrocławia (841 zł), a najmniej Opola (552 zł).

— Zwykle mieszkańcy większych miast płacą więcej za ubezpieczenie OC w porównaniu do właścicieli samochodów z mniejszych miejscowości. Dlatego OC w większym mieście, np. Olsztynie, jest droższe niż w Elblągu. Jednak miejsce zamieszkania to tylko jeden z wielu czynników, które wpływają na wysokość składki. Ubezpieczyciele biorą również pod uwagę m.in. dane kierowcy i pojazdu — wyjaśnia Tomasz Kroplewski, kierownik ds. rozwoju produktu rankomat.pl.

Na wakacje... samochodem

Tymczasem z ankiety przeprowadzonej przez Avis Polska (wypożyczalnia samochodów) wynika, że na tegoroczne wakacje Polacy wyruszą właśnie samochodami. W ankiecie wzięło udział 41 przedstawicieli urzędów miast, gmin oraz urzędów marszałkowskich, którzy zajmują się turystyką i promocją. Co więcej, znaczna część samorządów przygotowuje w związku z tym dodatkowe miejsca parkingowe.

Zdecydowana większość, bo aż 92 proc. biorących udział w ankiecie, spodziewa się, że samochód będzie najpopularniejszym środkiem transportu tego lata. Co ciekawe, podobne badanie Avis Polska przeprowadził przed wakacjami w ubiegłym roku. Wówczas dużej popularności auta jako sposobu na wakacyjną podróż spodziewało się nieco mniej ankietowanych — 88 proc.

Oczekując znacznej liczby turystów, blisko połowa samorządów przygotuje więc dodatkowe miejsca parkingowe. Takie plany zadeklarowało 46 proc. badanych, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy więcej miejsc do parkowania w ankiecie Avis deklarowało jedynie 7 proc.

Popularnością będą cieszyły się wyjazdy krajowe (68 proc. badanych) oraz wczasy w mniej popularnych miejscach (53 proc.).

oprac. PJ