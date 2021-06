Rzadkie zjawiska nad Warmią. Zobacz "spadające gwiazdy" i srebrzyste obłoki

Do nocy perseidów został jeszcze przeszło miesiąc, ale mieszkańcy Warmii mogą nadal podziwiać srebrzyste obłoki i bootydy. Te pierwsze szczególnie dobrze widać z Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach. Te drugie przesłania Księżyc, który wszedł w pełnię.

— Srebrzyste obłoki to zjawisko w naszej atmosferze i to na pograniczu kosmosu, bo w najwyżej położonymi chmurami widzianymi z Ziemi — wyjaśnia Robert Szaj, znany popularyzator wiedzy astronomicznej.

Ich widok, jak zapewnia Robert Szaj, sprawia wielką przyjemność. I są widoczne tylko w naszych szerokościach geograficznych.

— Najczęściej ich nie widać, ale jeśli już się pojawią, są naprawdę spektakularne — mówi Robert Szaj.

W tym roku srebrzyste obłoki nie tylko się pojawiły, ale były dobrze widoczne. Jednak, żeby ujrzeć ich piękno trzeba było spojrzeć w niebo w nocy nad północny horyzont.

— Teraz, przy odrobinie wysiłku można oglądać Bootydy — mówi popularyzator wiedzy astronomicznej.

Czerwcowe Bootydy to rój meteorów, który jest aktywny od 22 czerwca do 2 lipca. Można je też określić czerwcowym deszczem spadających gwiazd. Prędkość meteorów wynosi 14 km/s, przez co jest jednym z bardziej atrakcyjnych zjawisk astronomicznych.

— W tych dniach niestety nie jest łatwo je dostrzec. Winny jest Księżyc, który ma swoją pełnię — wyjaśnia Robert Szaj.

Robert Szaj zachęca, żeby dobrze przygotować się w tym roku do obserwacji perseidów. To nie tylko piękne zjawisko, ale również moment, który wiele osób uważa za szczególny. Widok spadających gwiazd wiele osób wiąże z wypowiadaniem życzeń, które mają się spełnić. A noce perseidów zaczynają się już w lipcu, żeby mieć swoje apogeum w sierpniu.

SK