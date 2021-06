Burza właśnie dotarła do Olsztyna. Na południu województwa grzmi już od kilku godzin

Jak donosi IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych, burzom towarzyszą intensywne opady deszczu nawet od 10mm/h do 20 mm/h oraz porywy wiatru do 50-70 km/h, lokalnie możliwe porywy do 70-90 km.

Burze przemieszczają się w kierunku wschodnim. W dalszej części dnia nadal możliwe nowe burze z opadami lokalnie do 20-30 mm i porywami wiatru lokalnie do 90-110 km/h.

Burza jest już na południu naszego województwa. Jak informuje nasza czytelniczka z powiatu działdowskiego — Burza nie jest bardzo intesywna, ale trwa już od ponad dwóch godzin. Grzmotom towarzyszą spore opady deszczu.