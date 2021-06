Droga ekspresowa S16. Jest zgoda na budowę odcinka Borki Wielkie - Mrągowo

Coś drgnęło wreszcie z „szesnastką”, po pół roku od złożenia wniosku, wojewoda wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie - Mrągowo. Niebawem ruszą prace budowlane.

Ten odcinek w systemie„ projektuj i buduj”, wybuduje firma PORR. Nowy odcinek będzie miał długość około 16 km, w tym około 13 km w ciągu S16 i około 3 km obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej.

Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a na odcinku obwodnicy Mrągowa jednojezdniowy, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez dwa węzły drogowe - Sorkwity i Bagienice.

Jak informuje Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nowy odcinek ekspresowej„ szesnastki” ma być gotowy pod koniec 2023 roku.

O ile wiadomo już co z „szesnastką” do Mrągowa, tak wciąż nie wiemy, jak pobiegnie ekspresówka dalej od Mrągowa do Ełku. Drogowcy wystąpili do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie decyzji środowiskowej dla wybranego przez nich wariantu przebiegu drogi. Jednak nie szybko doczekamy się decyzji w tej sprawie, bo inwestycja budzi ogromne kontrowersje. Zwolennicy, w tym kilkanaście samorządów, podnoszą, że droga jest szansą rozwoju wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, a przeciwnicy, że zniszczy Mazury. Do RDOŚ wpłynęło prawie dwa tysiące wniosków i uwag. A niektóre z nich są podpisane przez nawet 800 osób. To są uwagi czy wnioski zarówno przeciwników, jak też zwolenników tej inwestycji.

Kiedy RDOŚ może wydać tę decyzję? Tu, jak powiedziała nam Justyna Januszewicz, rzeczniczka RDOŚ, trudno podać nawet orientacyjny termin. Na razie RDOŚ wezwała GDDKiA do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko ( GDDKiA ma na to czas do 26 czerwca) potem mają odbyć się kolejne konsultacje społeczne w sprawie tej inwestycji.

Jedno jest pewne, że są pieniądze na ekspresówkę. S16 od Mrągowa do Ełku i dalej do Knyszyna, jak też S5 droga ekspresowa Grudziądz - Ostróda zostały ujęte w rządowym planie budowy dróg krajowych do 2030 roku. W przypadku „szesnastki” te koszty budowy szacowane były na ok. 3 mld zł.

Drogowcy właśnie ogłosili przetarg na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do decyzji środowiskowej dla drogi ekspresowej S5 między Ostródą a Grudziądzem. Niebawem ogłoszenie o przetargu ukaże się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej a także na platformie zakupowej GDDKiA.

Drogi ekspresowej S5, który połączy S7 z autostradą A1, do niedawna nie było jeszcze nawet na mapie drogowej regionu. Dopiero sześć lat lat temu rząd wpisał drogę S5 Ostróda (S7)-Nowe Marzy (A1) do wykazu autostrad i dróg ekspresowych i zapalił zielone światło dla jej budowy. Zostały już wybrane dwa korytarze przebiegu nowej drogi. Jeden bliżej Iławy, drugi bliżej Lubawy i Nowego Miasta Lubawskiego.

Szacowany czas przewidziany na prace przygotowawcze, wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych, to lata 2021 - 2028. Orientacyjny koszt tych prac wyniesie około 33 mln zł.

— Natomiast koszt projektu i budowy drogi ekspresowej S5 pomiędzy Ostródą i Grudziądzem szacowany jest na ponad 5 mld zł. — mówi Karol Głębocki. — Przewidujemy, że zakończenie budowy nastąpi w roku 2032.

Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego początkiem przyszłej trasy będzie budowany obecnie odcinek S5 Ornowo - Wirwajdy. Kontrakt o wartości 204 mln zł realizuje firma Budimex.

Ten 5,3-kilometrowy odcinek ma być oddany do użytku w maju 2023 roku, ale prawdopodobnie stanie się to szybciej. Z deklaracji wykonawcy wynika, że będzie to listopad przyszłego roku.

Andrzej Mielnicki