W Grene w Lidzbarku Warmińskim padła wygrana!

Przez dwa miesiące (marzec-kwiecień) w sklepach rolniczo-technicznych Grene na terenie całej Polski trwał konkurs. Aby wziąć w nim udział wystarczyło zrobić zakupy z wybranego asortymentu i odpowiedzieć na proste pytanie, dotyczące sklepu Grene. Nagrodą główną był zbiornik na paliwo, na laureatów drugiego i trzeciego miejsca czekały zestawy solidnych i ergonomicznych kluczy Kramp. Główna wygrana padła w Lidzbarku Warmińskim. Do zwycięstwa Pana Krzysztofa przyczyniły się dwie osoby – sprzedawca - Pan Stefan i małżonka, która swoim zgłoszeniem skradła serca komisji konkursowej.

Prowadzę gospodarstwo rolne, specjalizując się w produkcji roślinnej, dlatego zbiornik na pewno mi się przyda. Udział w konkursie to była spontaniczna decyzja, ale jak widać czasem takie najbardziej popłacają. O akcji trwającej w sklepie poinformował mnie sprzedawca, jednocześnie zachęcając do spróbowania swoich sił. Miałem 50% szans, a jednak się udało. – opowiada Pan Krzysztof.Czasami szczęściu trzeba dopomóc. Warto również śledzić informacje pojawiające się na stronie internetowej grene.pl oraz w social mediach Grene. Nagrody są na wyciągnięcie ręki, wystarczy po nie sięgnąć, co może potwierdzić klient sklepu w Lidzbarku Warmińskim.