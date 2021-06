W warmińskich jeziorach utonęli dwaj mężczyźni

Do pierwszego utonięcia doszło nad jeziorem Gilgajny koło Dobrego Miasta. 48-letni mieszkaniec województwa opolskiego postanowił przepłynąć jezioro w pław. 200 metrów od brzegu zaczął się topić. Na pomoc ruszyły osoby wypoczywające nad jeziorem. Mężczyznę wyciągnięto z wody i przystąpiono do przywracania czynności życiowych, niestety bezskutecznie.

Do utonięcia doszło również nad jeziorem Dadaj w gminie Biskupiec. 51-letni mieszkaniec Warszawy wszedł do wody. Bardzo szybko po tym jak wszedł do wody zniknął pod powierzchnią wody. Żona oraz inni wczasowicze pobieli do jeziora ratować mężczyznę. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Po chwili mężczyzna został wyciągnięty z wody, ale nie udało mu się przywrócić czynności życiowych.

Do tragicznych w skutkach zdarzeń doszło na terenie kąpielisk niestrzeżonych. W obu przypadkach policjanci powiadomili prokuratora, pod którego nadzorem były wykonywane czynności dochodzeniowo-śledcze. Zadaniem policjantów będzie dokładne zbadanie okoliczności tych tragicznych zdarzeń. Funkcjonariusze zweryfikują czy mężczyźni przed wejściem do wody pili alkohol.

Policja przypomina!



Funkcjonariusze wciąż przypominają, że woda to żywioł, który nie wybacza błędów. Nigdy nie zapominajmy, że to my sami w pierwszej kolejności odpowiedzialni jesteśmy za swoje bezpieczeństwo.



— Zaleca się, aby podczas wypoczynku na terenach wodnych korzystać z miejsc nadzorowanych przez ratownika wodnego. Miejsce do bezpiecznej kąpieli jest tam, gdzie są odpowiednie oznaczenia i gdzie nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwa ratownik.



— Bezwzględnie należy przestrzegać uwag i wskazówek ratownika.



— Przed wybraniem się na plaże, należy dokładnie sprawdzić prognozę pogody – nie pływajmy w czasie burzy, mgły lub gdy wieje porywisty wiatr. Pamiętaj, aby przed wejściem do wody dokładnie schłodzić swoje ciało – unikniesz w ten sposób szoku termicznego.



— Nigdy nie skaczmy do „nieznanej” wody – grozi to poważnym urazem a nawet śmiercią.



— Dmuchany materac czy koło ratunkowe nie służy do wypływania na głęboką wodę.



— Alkohol nie idzie w parze z bezpieczeństwem – pod żadnym pozorem nie wchodź do wody po wcześniej wypitym alkoholu – nigdy nie wiadomo, jak na kontakt z wodą zareaguje nasz organizm.



— Dzieci w wodzie zawsze powinny być pod opieką osoby dorosłej.



— Korzystając ze sprzętu pływającego pamiętajmy o założeniu kapoka.

Źródło: KMP w Olsztynie