Czy problemy z tramwajami są już za nami?

Odbiór tureckich tramwajów nie szedł zgodnie z harmonogramem, bo kilka elementów pojazdów nie było zgodnych ze specyfikacją techniczną. Mimo uzyskania świadectwa homologacji nie mogły więc wyjechać na ulice. Jednym był wyższy pobór prądu od deklarowanego przez producenta i wyższy poziom hałasu. Miasto zgodziło się też na aneksowanie umowy, żeby Turcy mogli naprawić błędy. O problemy z odbiorem pytaliśmy wielokrotnie. W marcu ratusz odpowiedział na konkretne pytania.

O dziwo przyznał wówzas, że… nie wie, jaki jest pobór prądu tramwajów, co do którego były zastrzeżenia.

— W ofercie jest deklarowany parametr, ale w trakcie homologacji nie jest to określane, więc my musimy go teraz zweryfikować — mówiła nam Marta Bartoszewicz, rzeczniczka Urzędu Miasta.

Wszystkie problemy musiały zostać wyjaśnione, skoro tramwaj Durmazlara wyjechał na ulice. Zapytaliśmy jednak, czy tak faktycznie jest.

— Opis Przedmiotu Zamówienia dopuszczał wózki skrętne i ten parametr został spełniony. Zostały jeszcze hałas i nośność, które są ograniczeniami normowymi i które zostały spełnione. Pojazd został dopuszczony do ruchu, co potwierdziła homologacja i uzyskane przez producenta certyfikaty — mówi Marta Bartoszewicz.

Tymczasem turecka Panorama odmówiła posłuszeństwa już w pierwszym tygodniu.

Przypomnijmy, że Panorama obsługuje tylko linię nr 2, bo pojazd jest dłuższy od Solarisa Tramino. Nie zmieściłby się więc przy Wysokiej Bramie, a linia nr 3 obecnie nie kursuje.

W nowym tramwaju wystąpił problem z układem hamulcowym. Wystarczył reset systemu i wszystko wróciło do normy. Mimo to – wrócimy do sprawy nowych tramwajów w najbliższym wydaniu „Naszego Olsztyniaka”.



PJ