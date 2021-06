Przystanek Olsztyn. Uczniowie ekonomika opracowali przewodnik po mieście

Prace nad projektem trwały prawie cały rok szkolny. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli wszyscy mieszkańcy i turyści mogą odkryć nowe miejsca na mapie naszego regionu.

Pandemia uniemożliwiła wielu osobom dalsze podróże, dlatego wielu mieszkańców Warmii i Mazur zdecydowało się na zwiedzanie i odkrywanie nowych miejsc znajdujących się w pobliżu. Do tej grupy należeli uczniowie i nauczyciele olsztyńskiego ekonomika. Zainspirowani swoimi odkryciami, postanowili stworzyć subiektywny przewodnik po naszych okolicach.

— Pomysł powstał po zeszłorocznych wakacjach, po powrocie do szkoły. Nasi uczniowie i nauczyciele podczas wolnych dni sporo czasu spędzili na spacerach po okolicy i zwiedzaniu pobliskich miejsc. Z przyczyn epidemiologicznych dalsze wyjazdy niekoniecznie wchodziły w grę, dlatego wiele osób podróżowało lokalnie. Nasze turystyczne zainteresowania zostały skierowane na Olsztyn i na region — mówi Ewa Zdanowicz, nauczycielka, która brała udział w pracach nad projektem.

Projekt jest efektem wspólnego działania uczniów i nauczycieli, a prace nam przewodnikiem pozwoliły jego autorom wykorzystać ich możliwości oraz zdobyć nowe umiejętności. Głównym zamysłem było stworzenie przewodnika po Olsztynie z perspektywy uczniów.

— Zależało nam na zaangażowaniu naszych podopiecznych w tym projekcie, dlatego to oni są autorami tych tekstów i większości zdjęć. Nauczyciele trzymali pieczę nad organizacją, sprawdzali teksty pod kątem językowym i merytorycznym, dzielili się fotografiami z prywatnych zbiorów, gdy uczeń nie mógł ich pozyskać — twierdzi Ewa Zdanowicz. — Najpierw musieliśmy zastanowić się nad atrakcjami, kwestiami organizacyjnymi, formą i wyglądem. Zdecydowaliśmy się na wersję elektroniczną naszego przewodnika, przystępną dla każdego odbiorcy. Chcielibyśmy wspierać promowanie naszego miasta i regionu, dlatego staramy się nawiązać współpracę z lokalnymi władzami, aby wsparły rozpowszechnianie naszego projektu.

Podczas prac nad projektem zaszło wiele zmian, wiele obiektów zostało zamkniętych podczas pandemii, więc twórcy musieli trzymać rękę na pulsie i sprawdzać aktualność wszystkich informacji. Jest to żywy materiał, nad którym trzeba pracować cały czas.

Z myślą o zagranicznych turystach, przewodnik został przetłumaczony na język angielski oraz po części na język niemiecki, przy czym praca nad dokończeniem wersji niemieckojęzycznej trwa. Przygotowanie przewodnika było świetnym zajęciem dla uczniów, ponieważ dzięki temu szlifowali swoje umiejętności informatyczne i językowe, zarówno język polski, jak i angielski i niemiecki, oraz poszerzali swoją wiedzę zawodową.

Uczniowie mieli już wcześniej wiedzę na temat miejsc turystycznych w naszym regionie, natomiast ten projekt pomógł im ją rozwinąć. Często byli zaskoczeni, że w dotąd nieznanej miejscowości znajduje się tyle atrakcji, poznawali ich historię. Byli bardzo zaangażowani w poszukiwania wiedzy turystycznej, ponieważ wszystkie informacje musiały być weryfikowane. Dlatego twórcy przewodnika poświęcili temu zadaniu mnóstwo czasu. Im dłużej to trwało, tym bardziej wczuwali się w rolę autora.

— Nasz przewodnik jest skierowany do turystów polskich i zagranicznych oraz do mieszkańców. Okazuje się, że mieszkając w Olsztynie, nie znamy tych wszystkich atrakcji. My sami dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek na temat naszego miasta i pobliskich miast i miasteczek. Chcieliśmy, żeby ten przewodnik był subiektywny, z punktu widzenia ucznia, dlatego sporo atrakcji skierowanych jest przede wszystkim do osób młodych. Ale to nie wszystko. Każdy znajdzie coś dla siebie. Specjalnie zaznaczyliśmy w ulotce wiek 0+ — dodaje Ewa Zdanowicz.



https://przystanek.olsztyn.pl/ Przewodnik jest dostępny na stronie:

Autorami prac są uczniowie klasy IIIc w zawodzie technik obsługi turystycznej: Tymoteusz Bagiński, Aleksandra Białach, Julia Brzózka, Patryk Ćwirko, Paulina Dymerska, Adrian Graczyk, Milena Jaroszewicz, Weronika Kędzior, Julia Lechowid, Jan Lisek, Bartosz Małachowski, Żaneta Nowak, Kinga Ołdakowska, Patrycja Paszkiewicz, Izabela Puncewicz, Julia Sierota, Marcel Ścigała, Julia Włoch, Klaudia Ziółkowska i Wiktoria Zuśka



Nauczyciele, którzy wsparli projekt: Katarzyna Głybowicz, Michał Gregorczyk, Edyta Jastrzębska, Sylwia Nowakowska, Adam Rybaczyk, Lech Wąsowski, Damian Wierzchowski, Ewa Zdanowicz.

Lidia Wieczorek