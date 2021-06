Bolid Formuły 1 w Olsztynie. Nie brakowało chętnych, żeby zobaczyć pojazd Roberta Kubicy [ZDJĘCIA]

Już od rana wiele osób odwiedzało stację benzynową przy al. Warszawskiej tylko po to, żeby zobaczyć pojazd Roberta Kubicy. Na stacji Orlen w gablocie umieszczono bolid Formuły 1 Sauber C37. Na miejscu spotkaliśmy wielu fanów szybkiej jazdy, którzy chętnie robią sobie z nią zdjęcia.

— Pomimo że bolid został postawiony dopiero wczoraj, to już widać nim ogromne zainteresowanie. Prawdopodobnie jeszcze się zwiększy, ze względu na to że zbliża się weekend. Ludzie oczywiście chcą skorzystać z tego, że można zrobić sobie zdjęcie z bolidem Formuły 1 — mówi Piotr, pracownik na stacji Orlen przy ulicy Warszawskiej.

— Specjalnie z synem tu przyjechaliśmy, żeby zobaczyć bolid. O tym, że tu będzie, dowiedzieliśmy się z "Gazety Olsztyńskiej" — przyznaje Tomasz.

— Tak w ogóle to nie interesuję się Formułą 1. No, ale jeżeli jest okazja zobaczyć w Olsztynie taką maszynę, to oczywiście trzeba skorzystać — stwierdza Bogdan.

— Przede wszystkim chciałem tu zabrać syna, ze względu na to że jest on ogromnym fanem Formuły 1. Uważam, że zainteresowanie bolidem będzie jeszcze większe, bo nawet jeżeli teraz nie byłoby tak dużo ludzi, to jednak szybko to się rozejdzie pocztą pantoflową — spekuluje Cezary.

— Sami bardzo chcieliśmy zobaczyć ten bolid. Niemniej według nas nie wzbudzi tak ogólnej sensacji, żeby być głównym punktem uwagi przez najbliższe dni. Po prostu motosport w Polsce nie jest tak popularny, żeby nawet wystawa prawdziwego bolidu przyciągnęła jakąś większą uwagę — mówią Krzysztof i Milena.

— Widać, że nawet teraz dużo ludzi tu przychodzi. Jednak z doświadczenia wiem, że prawdopodobnie w weekend będzie tu jeszcze większy tłok. Jak stał w Mikołajkach, to w piątek spore grupy ludzi oglądały go nawet o północy. Myślę więc, że może być nawet trzy razy więcej oglądających — podsumowuje Kamil, ochroniarz pilnujący wystawy.