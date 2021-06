Fotomigawka: Wesołe miasteczko pod olsztyńskim ratuszem

Młodszym trzeba chyba wyjaśnić, że to fragment bardzo niegdyś popularnej piosenki “Kolorowe jarmarki”, którą śpiewa Janusz Laskowski. “Kolorowe jarmarki” były wielkim hitem późnych lat 70tych.

Dla niektórych estetów i wszystkich oddychających przez wysokie “ę/ą te blaszane zabawki nie są godne wojewódzkiego Olsztyna. A mi się bardzo podobają, że sobie tak stoją w cieniu ratusza, bo przydają choć trochę życia stolicy warmińsko-mazurskiego. A tego Olsztynowi bardzo, ale to bardzo brakuje.

Fotomigawka to nasza nowa rubryka na gazetaolsztynska.pl. Będziemy w niej publikować informacje dotyczące tego, co dzieje się na ulicach Olsztyna, tego co jedni mieszkańcy miasta widzą na własne oczy i chcieliby, aby zobaczyli to inni olsztynianie. Wysyłajcie nam zdjęcia lub informacje i pytania na: redakcja@gazetaolsztynska.pl