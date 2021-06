Opalach zostawi ring, by robić sushi?

W ostatnich miesiącach coraz więcej pytań padało ze strony kibiców o aktywność sportową Przemysława Opalacha (swego czasu najwyżej notowany pięściarz wagi superśredniej w Polsce). Ostatnią walkę w boksie zawodowym stoczył bowiem w listopadzie 2019 roku. Planów na kolejne wyzwania nie brakowało, lecz wszystkie pokrzyżowały covidowe realia. Ostatnim wyzwaniem w sportach walki, na które się zdecydował, był debiut w MMA (odprawił przed czasem parterowca, Konrada Cyranowskiego).

— Nie wydaje mi się, by ta moja rozłąka z ringiem miała się zakończyć w najbliższym czasie. Trenuję cały czas, lecz sam dla siebie. No i prowadzę treningi personalne dla innych. Mam wprawdzie dwie propozycje walk jeszcze w tym roku, ale na tę chwilę zupełnie co innego pochłania moją głowę — mówi Przemysław Opalach.

Okazuje się, że Opalach lada moment zadebiutuje w roli... restauratora.

— Wraz z żoną nosiliśmy się z tym zamiarem od bardzo dawna. Dużo podróżowaliśmy po świecie, kosztowaliśmy najróżniejszych kuchni. Najbardziej przez te wszystkie lata fascynowało nas jednak sushi. Zakochałem się w nim jeszcze jako młody chłopak, gdy zwiedzałem i trenowałem w Tajlandii, przygotowując się do kolejnych startów w muay thai (boks tajski). To świetna opcja dla tych, którzy chcą jeść i zdrowo, i smacznie. Pasuje do sportowego stylu życia — dodaje "The Spartan", który w ostatnich miesiącach szkolił swe kulinarne umiejętności pod okiem specjalistów.

— Ruszamy w Olsztynie już w najbliższą sobotę — podsumowuje doświadczony pięściarz, który pokaźne wsparcie "na dzień dobry" otrzyma właśnie ze sportów walki.

Swą obecność na otwarciu olsztyńskiego lokalu zapowiedzieli m.in. Dariusz "Tiger" Michalczewski (mistrz świata federacji WBO, IBF i WBA, w swym prime niepokonany przez 12 lat), Arkadiusz Tańcula (zawodnik MMA, znany telewidzom m.in. z roli "Ryżego" w serialu "Lombard") oraz kilka innych postaci znanych ze świata sportu i show biznesu.

Kamil Kierzkowski

