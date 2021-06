Fotomigawka: Dziki na Dworcowej

Tą oto dziczą rodzinę spotkaliśmy na rogu Dworcowej i Żołnierskiej, tuż przy szpitalu dziecięcym. Jeszcze niedawno w Olsztynie to był dość powszechny widok. Jednak miasto przeprowadziło ich odławianie, wiele z nich zabił także wirus afrykańskiego pomoru świń. W sumie w ubiegłym roku populacja dzików w Olsztynie zmniejszyła się o ponad 250 osobników. Większość została odłowiona, natomiast prawie setka z nich została znaleziona martwa. W połowie tych przypadków stwierdzono obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami złapanych na terenie miast dzików nie wolno wywozić do lasu. Trzeba je uśmiercić. Taki nakaz wydał minister środowiska z powodu występowania wirusa ASF w Polsce.

Czy ta dzicza rodzina z osiedla Kormoran to pojedynczy przypadek? Widzieliście państwo jeszcze gdzieś w Olsztynie dziki?

Igor Hrywna