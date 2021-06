Nowy tramwaj na ulicach Olsztyna. Czy mieszkańcy są z niego zadowoleni?

Wczoraj (14 czerwca) odbył się pierwszy kurs nowego tramwaju w Olsztynie — tureckiej Panoramy. Nowy pojazd we flocie olsztyńskiej komunikacji miejskiej jest dla mieszkańców, więc to do nich należy głos, czy warto go było sprowadzać.

Do tej pory po ulicach Olsztyna jeździły Solarisy Tramino polskiej produkcji, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Panorama wnosi nową jakość do olsztyńskiej komunikacji miejskiej, ale czy nowe tramwaje są lepsze? Zapytaliśmy o to naszych czytelników.

— Jeżdżę tramwajem codziennie, dla mnie to jedyny szybki środek transportu. Dziś jechaliśmy z mężem nowym tramwajem, wszystko dobrze, tylko ten dzwonek po otwarciu drzwi bardzo głośny i długi. Ale jest ok — pisze Marysia.

,

— Ja codziennie jeżdżę tramwajem do pracy. Stare tramwaje też są ładne, nie zapominajmy, bo to od nich wszystko się zaczęło — zauważa Dominik.

— Ten tramwaj jest ekstra, ładny i szybki i w ogóle, ja jestem zadowolony, że Olsztyn idzie w tym kierunku — komentuje Tomek

— Wszedłem przodem, jedyne wolne miejsca były na końcu składu. Zanim tam doszedłem, dojechałem do celu — zauważa Georg.

Nowe tramwaje są dłuższe od Solarisów, oszczędniejsze i wygodniejsze. Jadąc nimi, nie odczujemy dużej różnicy w liczbie miejsc siedzących, bo podróże po Olsztynie są za krótkie, żeby montować dodatkowe siedzenia.

W Olsztynie mieszkają pasjonaci pojazdów komunikacji miejskiej, dla których nowy tramwaj to coś więcej niż tylko nieco inny wygląd codziennego środka transportu. O komentarz w sprawie nowego zakupu olsztyńskiego ratusza poprosiliśmy Kamila Brodowskiego, redaktora facebookowej strony "Muzeum Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, historia i teraźniejszość".