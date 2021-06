PSZOK wspiera zbiórkę odpadów

Taki punkt jest miejscem, do którego każdy mieszkaniec Olsztyna może bezpiecznie i bezpłatnie dostarczać określony rodzaj odpadów. PSZOK w stolicy Warmii i Mazur znajduje się na terenie firmy Koma przy ul. Towarowej 20a.- W minionym roku do punktu trafiło nieco ponad 4638 ton odpadów - informuje Ewa Łukasik-Błażejewicz z Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna. - Dla porównania w 2019 roku to było 2715 ton. W PSZOK w głównej mierze przyjmowane są odpady remontowo-budowlane, wielkogabarytowe, zielone, opony, tekstylia.Do PSZOK-u należy oddawać takie odpady, jak:* zużyte opony* zużyte baterie* przeterminowane leki* termometry rtęciowe* zużyty sprzęt elektroniczny* farby, rozpuszczalniki, kleje i inne chemikalia;* żarówki, świetlówki;* odpady wielkogabartytoweW PSZOK-u działa także Punkt Wymiany Rzeczy Używanych (PWRU). Przedmioty domowego użytku nadające się do dalszego wykorzystywania mogą być tam przekazywane kolejnym osobom nimi zainteresowanym. Warunkiem jest to, że muszą być nieuszkodzone, w dobrym stanie technicznym, czyste, nie stwarzające zagrożenia dla użytkowników. Przekazywane mogą być np. meble, artykuły gospodarstwa domowego, zabawki, książki czy rowery.Kilka razy w roku w olsztyńskich osiedlach pojawia się mobilny PSZOK. Harmonogram wyjazdów można znaleźć na stronie firmy Koma , która prowadzi punkt.