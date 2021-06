Gdzie pójść po dobrą książkę? Do Sądu Okręgowego

Bookcrossing, czyli społeczna idea dzielenia się książką, został uruchomiony w Sądzie Okręgowym w Olsztynie już kilka lat temu i zyskiwał coraz większą popularność wśród pracowników sądu. Półka z książkami znajduje się naprzeciwko wejścia do biblioteki fachowej Sądu Okręgowego w Olsztynie. Od początku pieczę nad nią sprawuje kierownik tej biblioteki Wioletta Bober.

—W przeszłości bywało, że z biegiem dnia tytuły na regałach zmieniały się niczym w kalejdoskopie. Każdego dnia ludzie przychodzili do mnie i pytali, gdzie mogą zostawić swoje stare książki, bo na półkach z bookcrossingiem zaczynało brakować miejsca — mówi Wioletta Bober. — Przy okazji komentowali, że bookcrossing w sądzie to fantastyczny pomysł, bo — oprócz specjalistycznej literatury — mają dostęp do beletrystyki, wśród której nierzadko można było znaleźć dzieła zarówno polskich, jak i zagranicznych pisarzy.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne „książkowa” akcja w sądzie została na kilkanaście miesięcy zawieszona. Jednak w ostatnim czasie Sąd Okręgowy złagodził obostrzenia, dzięki czemu bookcrossing mógł wznowić funkcjonowanie i obecnie jest już dostępny dla każdego.

— Regały z półkami znajdą na piątym piętrze w budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie — informuje Wioletta Bober. — Książki można również umieścić w znajdującej się na parterze sądu skrzynce, skąd zostaną wyjęte i ustawione na półkach do bookcrossingu.

Szefowa biblioteki przyznaje, że obecnie na sądowych półkach bookcrossingowych jest niewiele książek, dlatego gorąco zachęca wszystkich, aby dołączyli do akcji uwalniania książek. — Idea bookcrossingu opiera się na założeniu, że literaturę należy rozpowszechniać. Książki powinny podróżować, krążyć z rąk do rąk, by mogły żyć i spełniać swoje zadania. Ważne jest to, aby były czytane — podkreśla Wioletta Bober. — Osoby, które mają w swoich biblioteczkach książki już przeczytane i chcą się nimi podzielić zachęcam do przyniesienia ich na półki naszego bookcrossingu. Liczy się każdy tytuł i każda liczba.

Źródło: Sąd Okręgowy w Olsztynie