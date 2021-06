Dramat koło Olecka. Kierowca autobusu szkolnego nie żyje! Pasażerów uratowało dwóch nastolatków.

Kierowca autobusu wiozącego dzieci do jednej z oleckich szkół miał zawał. Pojazd zdołali zatrzymać dwaj uczniowie: 13- i 15-latek. Do zdarzenia doszło w pobliżu Olecka.

— Autobus był pełen dzieci. Nagle koło Gordejek zasłabł kierowca. Potem okazało się, że miał zawał. Autokar był rozpędzony. Wychowawczyni zobaczyła, że coś złego dzieje się z kierowcą. Mój 13-letni siostrzeniec i jego 15-letni kolega dopadli do kierownicy i hamulca i zdołali zatrzymać autokar. Dzięki temu nikomu nic się nie stało, ale było bardzo niebezpiecznie. Chłopaki wykazali się bohaterską postawą, bo było o włos od tragedii. Szybko przyjechało pogotowie i reanimowali kierowcę. Po chwili przyjechał zastępczy autokar i dzieci pojechały dalej do szkoły — relacjonuje pani Katarzyna, której siostrzeniec pomógł zatrzymać autobus. Do zdarzenia doszło w poniedziałek.

Tę informację potwierdza olecka policja, choć przedstawia nieco inną wersję wydarzeń. Według policji autokar, który znajdował się na szutrowej drodze pomiędzy wsią Dobki a drogą krajową, zatrzymała opiekunka uczniów. Niestety kierowca, który miał ponad 60 lat, zmarł.

Do tematu wrócimy.