Ważna informacja dla katolików. Koniec z niedzielną dyspensą

Katolicy, którzy praktykują swoją wiarę mogli do tej pory uczestniczyć w niedzielnych mszach przez internet, radio lub telewizję. Teraz, żeby spełnić swój obowiązek muszą już, jak przed epidemią COVID, zacząć na nowo chodzić do kościoła. Również w archidiecezji warmińskiej.

Decyzję o zniesieniu dyspensy na osobiste uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej najwcześniej, bo już od 7 czerwca, podjął biskup ełcki Jerzy Mazur. Teraz taką decyzję podjęli także biskup elbląski Jacek Jezierski i arcybiskup metropolita warmiński Józef Górzyński.

— Dyspensa na uczestnictwo w niedzielnej mszy jest cofnięta — już na porannych mszach w niedzielę 13 czerwca można było usłyszeć w ogłoszeniach duszpasterskich olsztyńskich kościołów.

W diecezji ełckiej już w piątek 29 maja biskup ełcki Jerzy Mazur wydał dekret znoszący dyspensę od uczestnictwa we mszy świętej. Odwołując dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej mszy bp Mazur przypomniał, że w dalszym ciągu osoby chore, w podeszłym wieku, nie popełniają grzechu ciężkiego, pozostając w domach.

Teraz przyszedł czas na diecezje elbląską i warmińską, która jest diecezją metropolitalną dla administracji kościelnej na Warmii i Mazurach. Decyzje diecezjalnych biskupów są związane z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski o tym, że do 20 czerwca dyspensy zostaną zniesione we wszystkich diecezjach, w których do tej pory obowiązywały w związku z pandemią Covid-19.

Sama dyspensa obowiązywała dla wszystkich katolików od 14 marca. Jednocześnie biskupi przypominają katolikom, że po zniesieniu dyspensy w świątyniach nadal obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.



