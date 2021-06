Gala Sportu i Biznesu. Znamy zwycięzców 60. Plebiscytu na Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego [LIVE]

Uroczysta Gala Sportu i Biznesu, która w tym roku zastąpiła tradycyjny bal, odbyła się w hotelu Marina Club. W długo oczekiwanym wydarzeniu wzięli udział zaproszeni sportowcy, przedstawiciele władz samorządowych, biznesu i partnerzy, którzy od lat współpracują z „Gazetą Olsztyńską”.

Po godz. 19 oficjalnego otwarcia Gali dokonał Igor Hrywna, redaktor naczelny „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”.

By umilić czas oczekiwania na to, co dzisiaj najważniejsze, czyli wyniki naszego 60. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego, rozstrzygnięcie sms-owego głosowania naszych Czytelników w kilkunastu kategoriach, oraz decyzję dziennikarzy sportowych, którzy wybrali Trenera Roku oraz Sportowe Wydarzenie Roku, dla zaproszonych gości przygotowano także program artystyczny.

Wydarzenie miało również wymiar charytatywny, ponieważ w czasie dzisiejszego wieczoru odbyła się zbiórka dobroczynna oraz licytacja na rzecz podopiecznych Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”.

Z okazji tak pięknego jubileuszu, zdecydowaliśmy się także dokonać pewnych podsumowań, dlatego poza zwycięzcami tegorocznej edycji Plebiscytu, ogłosimy też nazwiska sportowców, którzy znaleźli się w plebiscytowej dziesiątce wszech czasów.

wczoraj, 23:12 Zanim się z Państwem pożegnamy, przekazujemy dobre wieści! Na konto Fundacji "Przyszłość dla Dzieci" wpłynie ponad 30 tys. zł z samych licytacji.



Za wspólne żagle z Karolem Jabłońskim zwycięzca licytacji przekaże Fundacji 8 tys. zł. Koszulkę siatkarzy zlicytowano za 11,5 tys. zł, a koszulka Roberta Lewandowskiego trafi do osoby, która zapłaciła za nią 10,6 tys. zł.

wczoraj, 22:52 Rozpoczyna się koncert Sabiny Sago, piosenkarki pochodzącej z Opola - wokalistki, aktorki musicalowej, kompozytorki i autorki tekstów.



Sabina Golanowska wystąpiła w II edycji popularnego telewizyjnego programu „The Voice Of Poland”, w którym podczas tzw. etapu Przesłuchań w ciemno zachwyciła wszystkich trenerów swoim wykonaniem piosenki „Queen Of The Night” Whitney Houston i każdy chciał mieć ją w swojej drużynie.

wczoraj, 22:39 Zwycięzcą 60. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa został Konrad Bukowiecki.



Kulomiot AZS UWM Olsztyn to halowy wicemistrz Polski oraz brązowy medalista mistrzostw kraju na otwartym stadionie z Włocławka. Poza tym w 2020 roku wygrał halowy mityng Orlen Cup w Łodzi oraz zajął drugie miejsce w World Athletics Indoor Tour w Madrycie.



Niestety, Konrad jest teraz za granicą, więc nagrodę odbierze Ireneusz Bukowiecki, jego ojciec oraz trener, a my obejrzymy krótką wypowiedź najpopularniejszego sportowca 2020 roku.







wczoraj, 22:38 Za chwilę wszystko stanie się jasne...

wczoraj, 22:37 Miejsce 2. zajął Marcin Malewski



15 lat temu Marcin pierwszy raz pojawił się na naszym balu, zajął wówczas dziesiąte miejsce. Ale to był dopiero początek plebiscytowych sukcesów tego doświadczonego piłkarza ręcznego Warmii Olsztyn. W efekcie dzisiaj bez niego trudno wyobrazić sobie czołową dziesiątkę.





wczoraj, 22:34 Miejsce 3. zajęła Aniela Kozłowska



Szablistka olsztyńskiego Hajduczka po raz drugi z rzędu znalazła się w dziesiątce najpopularniejszych sportowców województwa. W ubiegłym roku Aniela zajęła drugie i trzecie miejsce w Pucharze Polski juniorów młodszych, poza tym była szósta w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.



Nagrodę w jej imieniu odebrał jej tata Krzysztof Kozłowski.





wczoraj, 22:32 Miejsce 4. zajął Robbert Andringa



Robbert Andringa to znakomity siatkarz Indykpolu AZS Olsztyn, w którym gra od 2017 roku. Robbert jest medalistą mistrzostw Holandii i Belgii, a poza tym na swoim koncie ma zdobycie Pucharu i Superpucharu Belgii. My natomiast mamy nadzieję, że któryś z tych sukcesów powtórzy w barwach Indykpolu AZS.



Niestety, Robbert obecnie gra i trenuje z reprezentacją Holandii, dlatego nagrodę w jego imieniu odebrał Tomasz Jankowski, prezes olsztyńskich siatkarzy, natomiast teraz wysłuchamy krótkiej wypowiedzi naszego laureata.





wczoraj, 22:30 Miejsce 5. zajęła Ksenia Woźniak



KKS Olsztyn ma za sobą znakomity sezon. Olsztyński klub, jeden z najbiedniejszych w I lidze, niemal do końca liczył się w walce o awans, a Ksenia Woźniak była jedną z jego najważniejszych koszykarek. W ostatnim sezonie Ksenia rozegrała 22 ligowe mecze, zdobywając w nich 277 punktów.





wczoraj, 22:28 Miejsce 6. zajął Mateusz Poręba



Mateusz Poręba to młody i wielce obiecujący siatkarz plusligowego Indykpolu AZS Olsztyn. Jego potencjał dostrzeżono już we Włoszech, gdzie w ostatnim sezonie spędził kilka miesięcy w najwyższej klasie rozgrywkowej. Z tej mąki będzie chleb – tak możliwości Mateusza oceniają siatkarscy fachowcy.





wczoraj, 22:26 Miejsce 7. zajął Piotr Skiba



Piotr Skiba to doświadczony bramkarz Stomilu, bez niego wielu kibiców nie wyobraża sobie olsztyńskiego pierwszoligowca. Bo chociaż latka lecą, to pan Piotr jest jak wino – im starszy, tym lepszy.



Niestety, Piotr niedawno przeszedł operację, dlatego nie ma go dzisiaj z nami.

Natomiast nagrodę w jego imieniu odbiera Marek Łukiewski, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.





wczoraj, 22:26 Miejsce 8. zajął Rafał Kot



Rafał Kot to biegacz ze Szczytna, który żadnego dystansu się nie boi – dla niego stukilometrowy bieg po górach to zwykła przebieżka. Nic więc dziwnego, że oprócz zwycięstw w wielu biegach długodystansowych ma na swoim koncie także rekord 500-kilometrowej górskiej trasy Głównego Szlaku Beskidzkiego.





wczoraj, 22:25 Miejsce 9. zajął Mateusz Kopyciński





wczoraj, 22:24 Miejsce 10. zajął Tomasz Kraczkowski







wczoraj, 22:22 A teraz główny punkt programu!



Przed nami ogłoszenie nazwisk laureatów 60. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



Statuetki wręczają Jarosław Tokarczyk i Igor Hrywna.

wczoraj, 22:20 Trenerem Roku został Dawid Grubalski



— W XXI wieku ten zaszczytny tytuł przydzielaliśmy specjalistom m.in. od żeglarstwa, piłki ręcznej tenisa stołowego, kajakarstwa, lekkiej atletyki, koszykówki i siatkówki. Nie ma jednak wśród nich nikogo od futsalu, dlatego teraz z radością zapełniamy tę białą kartę — tłumaczył werdykt dziennikarzy sportowych "Gazety Olsztyńskiej" i "Dziennika Elbląskiego" Artur Dryhynycz.



Nagrodę wręczył Igor Hrywna, redaktor naczelny Gazety Olsztyńskiej.

wczoraj, 22:18 Sportowym wydarzeniem roku został Triathlonowy Puchar Europy na dystansie sprinterskim w Olsztynie.



Zwycięskie wydarzenie wskazali dziennikarze sportowi "Gazety Olsztyńskiej" i "Dziennika Elbląskiego".





Nagrodę z rąk prezesa Grupy WM odebrała Ewa Kaliszuk, wiceprezydent Olsztyna.





wczoraj, 22:14 Najpopularniejszym Sportowcem w głosowaniu sms-owym został Marcin Malewski



Marcin Malewski od początku związany jest z olsztyńską Warmią, z którą przebył drogę od II ligi do Superligi. Od kilku sezonów jest w czołówce pierwszoligowych strzelców, ale nadal ma nadzieję, że kiedyś jeszcze będzie mógł sprawdzić formę superligowych bramkarzy.



Statuetkę wręczył Marek Gustaw Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.





wczoraj, 22:13 Sportowym talentem roku została Alicja Szałkowska z Olsztyńskiej Szkoły Cheerleaders Soltare



Alicja Szałkowska ma 14 lat, a od siedmiu jest związana ze sportem. Najpierw był to taniec sportowy disco dance, a od 2,5 roku Alicja trenuje cheerleading w Soltare Olsztyn. W roku 2019 zdobyła wicemistrzostwo Polski w kategorii Cheer All Girl junior młodszy a w roku 2021 wywalczyła dwa tytuły wicemistrzowskie: indywidualnie oraz ze swoją grupą.



Statuetkę wręczył Artur Chojecki – wojewoda warmińsko-mazurski.











wczoraj, 22:11 Najpopularniejszym Sportowcem Powiatu Olsztyńskiego został Wojciech Bućko.



Wojciech Bućko jest zawodnikiem SK Biskupiec i trenuje, uwaga, kolarstwo torowe, chociaż w naszym regionie takiego toru nie ma i raczej nie będzie. Mimo tej drobnej przeszkody Wojtek w 2020 roku został złotym medalistą Mistrzostw Polski Szkółek Kolarskich klas VII w wyścigu na 250 metrów ze startu lotnego.



Statuetkę wręczył Andrzej Abako, starosta olsztyński.

wczoraj, 22:10 Najpopularniejszym Sportowcem Olsztyna został Marcin Malewski



Marcin Malewski o ikona olsztyńskiej piłki ręcznej, bez którego w XX wieku trudno wyobrazić sobie olsztyński zespół oraz… nasz plebiscyt.



Statuetkę wręczyła Ewa Kaliszuk, wiceprezydent Olsztyna.





wczoraj, 22:09 Najpopularniejszym Instruktorem/Trenerem personalnym został Maciej Wyszyński z Klubu CrossBoxFit Kętrzyn.



Maciej Wyszyński od 30 lat jest związany ze sportem, kiedyś sam trenował sporty siłowe i sport walki, a obecnie trenuje innych. W czym pomagają mu zdobyte uprawnienia trenera personalnego, instruktora podnoszenia ciężarów i kettle oraz dietetyka. Poza tym pan Maciej jest prezesem klubu bokserskiego Niedźwiedź Kętrzyn.



Statuetkę wręczyła Teresa Chrostowska – wójt gminy Purda.







wczoraj, 22:06 Najpopularniejszym Klubem Fitness i Siłownią w 2020 roku jest Klub CrossBoxFit Kętrzyn. Nagrodę odbiera Maciej Wyszyński, właściciel zwycięskiego klubu.



Klub CrossBoxFit Kętrzyn działa od pięciu lat i regularnie trenuje w nim około stu osób. Są tam organizowane zajęcia ogólnorozwojowe, w których biorą udział m.in. kętrzyńscy biegacze oraz przedstawiciele sportów walki. Członkowie klubu angażują się także w wiele akcji charytatywnych.



Patronat nad kategorią objął Body Perfect, siłownia i klub fitness.



Statuetkę wręczył Maciej Wróbel, wiceburmistrz Kętrzyna.

wczoraj, 22:03 Najpopularniejszym Ośrodkiem Jeździeckim jest Jazda konna Olsztyn. Nagrodę odbierają Ewa i Marcin Pałubińscy



Jazda konna Olsztyn to stajnia tworzona z wielkiej pasji do koni i miłości do dzieci. Od pięciu lat Ewa i Marcin Pałubińscy modernizują stare siedlisko w Różnowie pod Olsztynem, gdzie chcą stworzyć miejsce przyjazne dla gości. Ich zwierzęta są wyjątkowo spokojne, można powiedzieć, że są "Profesorami" w swoim fachu.



Statuetkę wręczyła Eryka Kuszlewicz-Masiak, dyrektor zarządzający NORD AUTO autoryzowanego Dealera Volvo, zapewniającego FLOTĘ naszej gali.





wczoraj, 22:00 Klubem Roku został Warmińsko-Mazurski Klub Lekkiej Atletyki Masters. Zapraszam po odbiór statuetki Krystyną Pieczulis-Smoczyńską



Warmińsko-Mazurski Klub Lekkiej Atletyki Masters działa od pięciu lat. I to działa z olbrzymimi sukcesami, bowiem rocznie jego zawodnicy zdobywają około 30 medali. Poza tym mastersi z naszego województwa dwukrotnie zostali drużynowymi mistrzami Polski województw, w pobitym polu zostawiając taką potęgą jaką jest Mazowsze. Obecnie w klubie trenuje 25 zawodników w kategoriach wiekowych od 45 do 75 lat.



Nagrodę wręczył Zbigniew Ziejewski - prezes PPUH Ziemar Sp. z o. o.







wczoraj, 21:58 Najpopularniejszym e-Sportowcem został Maciej „Kaszak” Kaszucki



Maciej „Kaszak” Kaszucki mieszka w Kaczorach pod Węgorzewem, natomiast w Białymstoku studiuje informatykę i ekonometrię. Studia pomagają mu w e-sporcie, w którym specjalizuje się w grze Counter-Strike: Global Offensive.



Nagrodę wręczył Łukasz Szczepański, który reprezentuje BBI Development S.A..





wczoraj, 21:56 Najpopularniejszym Biegaczem Roku został Łukasz Hałun z Giżycka



Biegacz Roku, czyli Łukasz Hałun, pochodzi z Górowa Iławeckiego, mieszka i pracuje w Giżycku, a biega po całym kraju. Z ubiegłego roku najbardziej jest zadowolony z ustanowienia nowego rekordu życiowego na 10 kilometrów.



Nagrodę wręczył Piotr Gryszczuk - prezes zarządu spółki Holding Przemysłówka.







wczoraj, 21:54 Piłkarzem Roku został Mateusz Furman ze Znicza Biała Piska



Mateusz Furman to podstawowy piłkarz trzecioligowego Znicza Biała Piska, czwartej futbolowej siły na Warmii i Mazurach. Być może już niedługo zobaczymy go w wyższej lidze, bo interesuje się nim sporo klubów.



Niestety, w ten sobotni wieczór Mateusz Furman rozgrywał ligowy mecz w Warszawie, dlatego w jego imieniu nagrodę odbierze Marek Łukiewski, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.



Statuetkę wręczył Ireneusz Sobieski, prezes zarządu DBK Sp. z o.o.









wczoraj, 21:52 Najpopularniejszym Sportowcem Akademickim został Łukasz Cudnoch







Łukasz Cudnoch to specjalista od olimpijskiej wersji taekwondo, mimo młodego wieku już dwa razy z rzędu został mistrzem Polski seniorów. Jego marzeniem jest jednak udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.



Niestety, Łukasz Cudnoch w tej chwili jest na zgrupowaniu w Meksyku, więc w jego imieniu nagrodę odebrała Dorota Cudnoch, jego mama.



W tej kategorii statuetkę również wręczył rektor Jerzy Przyborowski.







wczoraj, 21:51 Najpopularniejszym Sportowcem Akademickim bez Barier został Piotr Cichocki



Piotr Cichocki to znakomity żeglarz AKS OSW Olsztyn, na swoim koncie pan Piotr ma m.in. tytuły mistrza Polski, Europy i świata. Na paraolimpiadę w Rio de Janeiro Piotr Cichocki pojechał po złoty medal, niestety, na przeszkodzie stanął mu… dryfujący olbrzymi karton po telewizorze. W efekcie skończyło się na czwartym miejscu



Statuetkę wręczył Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.







wczoraj, 21:48 Najpopularniejszym Sportowcem Bez Barier został Cezary Dybiński - specjalista od bowlingu niewidomych i słabowidzących.



Cezary Dybiński jest zawodnikiem OKS Warmia i Mazury, no i trzeba przyznać, że dostarcza swemu klubowi sporo radości, bo w ubiegłym roku po raz szósty zdobył Puchar Polski i po raz siódmy został mistrzem Polski. Jak na skrócony z powodu pandemii sezon wynik to wręcz znakomity.





wczoraj, 21:48 Przechodzimy do prezentacji zwycięzców kategorii sms-owych. Zaczynamy od kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Bez Barier.



Nad kategorią Najpopularniejszy Sportowiec Bez Barier patronat objęły banki CITI i CITI HANDLOWY.



Jarosław Tokarczyk przekazał ważną informację:



— W imieniu swoim i Beaty Tokarczyk, mam zaszczyt ogłosić, że wraz z 60-tą edycją Plebiscytu ustanowiliśmy, począwszy od tego roku, statuetka w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Bez Barier będzie nosić imię Anny Wasilewskiej. Anna Wasilewska była osobą, która przez całe życie zawsze czynnie angażowała się w działania na rzecz osób wymagających szczególnego wsparcia.



O wręczenie statuetki poproszony został Artur Wasilewski – syn Anny Wasilewskiej.

wczoraj, 21:43 1. miejsce wśród sportowców wszech czasów należy do Krzysztofa Hołowczyca.

W imieniu Krzysztofa Hołowczyca nagrodę odebrał... sam Artur Dryhynycz!

wczoraj, 21:38 Na miejscu 2. uplasował się Karol Jabłoński.

wczoraj, 21:38 Miejsce 3. przyznano nieżyjącemu Marianowi Bublewiczowi.

wczoraj, 21:37 Miejsce 4. zajął nieżyjący Roman Szadziewski.

wczoraj, 21:36 Miejsce 5. należy do nieżyjącej już Danuty Sobieskiej-Wierzbowskiej.

wczoraj, 21:34 Miejsce 6. na liście sportowców wszech czasów zajął Marcin Malewski.

wczoraj, 21:32 Miejsce 7. zajął Dariusz Idzikowski.

wczoraj, 21:31 Na miejscu 8. znalazł się Konrad Bukowiecki.

wczoraj, 21:31 Miejsce 9. - nieobecny na dzisiejszej Gali - Piotr Burczyński.

wczoraj, 21:31 Dziesiątkę wszech czasów otwiera nieżyjący już Ireneusz Kluczek.

wczoraj, 21:28 Zanim poznamy 10 sportowców wszech czasów, dowiadujemy się, że redakcja sportowa "Gazety Olsztyńskiej" zdecydowała się wręczyć specjalne wyróżnienie Andrzejowi Grygołowiczowi.

wczoraj, 21:27



O wręczenie pamiątkowych medali laureatom poproszeni zostali Jarosław Tokarczyk – prezes Grupy WM i Igor Hrywna – redaktor naczelny„Gazety Olsztyńskiej”.



Za chwilę poznamy plebiscytową dziesiątkę wszech czasów.

O wręczenie pamiątkowych medali laureatom poproszeni zostali Jarosław Tokarczyk – prezes Grupy WM i Igor Hrywna – redaktor naczelny„Gazety Olsztyńskiej".

wczoraj, 21:24 Na scenie pojawia się Artur Dryhynycz, szef działu sportowego "Gazety Olsztyńskiej", co jest doskonałym znakiem, że Gala wkracza w decydującą fazę!

wczoraj, 21:20 Choć goście na pozór wydają się zasłuchani, wiemy doskonale, że emocje są coraz większe: punt kulminacyjny Gali zbliża się wielkimi krokami! Już niedługo podsumujemy 60. Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

wczoraj, 21:16 Po intensywnej i bardzo owocnej licytacji, dzięki której Fundacja "Przyszłość dla Dzieci" będzie mogła jeszcze lepiej pomagać swoim podopiecznym, na scenie po raz kolejny pojawia się saksofonista Grzegorz Piwowoński.

wczoraj, 21:03 A teraz sprawdzamy, kto marzy o przygodzie z Karolem Jabłońskim!



Żeglarz zaprasza zwycięzcę licytacji do wspólnego żeglowania po olsztyńskich wodach, a później na wspólny lunch! To światowej klasy żeglarz zawodowy, skipper, sternik i menedżer profesjonalnych projektów żeglarskich, żeglarz lodowy. Jeden z najwszechstronniejszych żeglarzy zawodowych świata, który odniósł sukcesy w żeglarstwie morskim, meczowym i lodowym. Karol Jabłoński od ponad 30 lat regularnie bierze udział w regatach na akwenach całego świata. Wielokrotny mistrz świata oraz Europy, ale przede wszystkim niezwykły człowiek o wielkim sercu, od lat wspólnie z żoną zaangażowany w działania Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”.

wczoraj, 21:01



I już wiemy, kto wróci do domu z koszulką Lewandowskiego!

wczoraj, 20:56 Trwa licytacja koszulki Roberta Lewandowskiego! Walka jest zaciekła!



Przypomnijmy, że kilka tygodni temu w spotkaniu 34. kolejki Bundesligi Robert Lewandowski zdobył w spotkaniu Bayern Monachium z FC Augsburg jedną bramkę i z wynikiem 41 trafień zdobył swój szósty tytuł króla strzelców Bundesligi. W sumie Polak zdobył w tym sezonie aż 53 bramki we wszystkich rozgrywkach w klubie i reprezentacji. Polak ma na swoim koncie więcej trafień niż niedoścignieni dotychczas Leo Messi i Cristiano Ronaldo.





wczoraj, 20:54 Na koszulce Michała Kubiaka znajdują się podpisy Mistrzów Świata z 2014 i 2018 roku oraz brązowych medalistów Ligi Narodów z 2019 roku, a to niezwykły wyczyn, aby te wszystkie autografy znalazły się na jednej koszulce! Znajdziemy na niej podpisy m.in. Bartosza Kurka, Jakuba Kochanowskiego Mariusza Wlazłego, Andrzeja Wrony, Marcina Komendy czy Pawła Papke – członka zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej i wielokrotnego mistrza Polski, na którego dobre serce Fundacja "Przyszłość dla Dzieci" zawsze może liczyć!

wczoraj, 20:53



Przypomnijmy, że na licytację trafiły:



1. Niezwykła przygoda na wodzie, na którą zaprasza jeden z najwszechstronniejszych żeglarzy zawodowych świata i serdeczny przyjaciel Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” Karol Jabłoński.

2. Koszulka polskiej reprezentacji w siatkówce mężczyzn, z podpisami 18 Mistrzów Świata, podarowaną przez Pawła Papke reprezentanta Polski w piłce siatkowej, pięciokrotnego mistrza Polski od lat zaprzyjaźnionego z Fundacją.

3. Koszulka piłkarskiej reprezentacji Polski z autografem Roberta Lewandowskiego, którą Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” podarował Ireneusz Sobieski, prezes Grupy DBK.

















Zabawa dobroczynna Fundacji "Przyszłość dla dzieci"

Trwa licytacja fantów, które Fundacji "Przyszłość dla Dzieci" przekazali przyjaciele. Zaproszeni goście dzielnie walczą i hojnie pomagają!

Przypomnijmy, że na licytację trafiły:

1. Niezwykła przygoda na wodzie, na którą zaprasza jeden z najwszechstronniejszych żeglarzy zawodowych świata i serdeczny przyjaciel Fundacji „Przyszłość dla Dzieci" Karol Jabłoński.

2. Koszulka polskiej reprezentacji w siatkówce mężczyzn, z podpisami 18 Mistrzów Świata, podarowaną przez Pawła Papke reprezentanta Polski w piłce siatkowej, pięciokrotnego mistrza Polski od lat zaprzyjaźnionego z Fundacją.

3. Koszulka piłkarskiej reprezentacji Polski z autografem Roberta Lewandowskiego, którą Fundacji „Przyszłość dla Dzieci" podarował Ireneusz Sobieski, prezes Grupy DBK.

wczoraj, 20:51 Podziękowania z rąk prezesa Jarosława Tokarczyka odbierają:

Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

Andrzej Abako, starosta olsztyński

Ewa Kaliszuk, wiceprezydent Olsztyna, która przyjmuje podziękowanie w imieniu Piotra Grzymowicza – prezydenta Olsztyna

Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Łukasz Szczepański, reprezentującego BBI Development S.A.,

Ireneusz Sobieski, prezes zarządu DBK Sp. z o.o.,

Piotr Gryszczuk, prezes zarządu spółki Holding Przemysłówka,

Zbigniew Ziejewski, prezes PPUH Ziemar Sp. z o. o.

Erykę Kuszlewicz-Masiak, dyrektor zarządzająca NORD AUTO autoryzowanego Dealera Volvo, sponsora FLOTY gali sportu i biznesu















Podziękowania z rąk prezesa Jarosława Tokarczyka odbierają:

Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

Andrzej Abako, starosta olsztyński

Ewa Kaliszuk, wiceprezydent Olsztyna, która przyjmuje podziękowanie w imieniu Piotra Grzymowicza – prezydenta Olsztyna

Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Łukasz Szczepański, reprezentującego BBI Development S.A.,

Ireneusz Sobieski, prezes zarządu DBK Sp. z o.o.,

Piotr Gryszczuk, prezes zarządu spółki Holding Przemysłówka,

Zbigniew Ziejewski, prezes PPUH Ziemar Sp. z o. o.

Erykę Kuszlewicz-Masiak, dyrektor zarządzająca NORD AUTO autoryzowanego Dealera Volvo, sponsora FLOTY gali sportu i biznesu

wczoraj, 20:47 Trwają podziękowania dla partnerów i sponsorów, którzy są dziś z nami podczas Gali. Na scenie jest Jarosław Tokarczyk, prezes spółki Grupa WM, wydawca Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego.

wczoraj, 20:37











Zaczynamy zabawę charytatywną. Przedstawicielki Fundacji "Przyszłość dla Dzieci" Iwona Żochowska-Jabłońska i Agnieszka Terebiłów zaczynają losowanie numerków reprezentujących szczęśliwców, do których trafią gadżety podarowane przez przyjaciół Fundacji.

wczoraj, 20:13



Przypominamy, że jesteśmy z Państwem także na Facebooku!

wczoraj, 20:06 A teraz nie wysyłamy Państwa zbyt daleko w przeszłość. Tym razem chcemy cofnąć się do 59. Plebiscytu.



Jego zwycięzcą został... Konrad Bukowiecki.



Drugie miejsce zajął Marcin Malewski, a na najniższym stopniu podium stanęła Aniela Kozłowska.

wczoraj, 20:03 Po raz kolejny rzucamy okiem do kroniki naszego Plebiscytu:



NAJPOPULARNIEJSI SPORTOWCY 1954 ROKU

1. Ryszard Woliński (lekka atletyka, sprint, Lechia Olsztyn)

2. Edward Truszyński (wyścigi motocyklowe)

3. Lech Sak (lekka atletyka, skok w dal, AZS Olsztyn)

4. Paweł Cieślan (narciarstwo)

5. Eugeniusz Bartochowski (piłka nożna, Warmia Olsztyn)

6. Maria Borowska (siatkówka)

7. Roman Szadziewski (żeglarstwo, Warmia Olsztyn)

8. Karol Paluch (podnoszenie ciężarów)

9. Kazimierz Grycz (narciarstwo, AZS Olsztyn)

10. Eliasz Bartoszewicz (boks, Budowlani Olsztyn)

wczoraj, 19:59 Przypominamy, że w tym roku za pomocą sms-ów nasi czytelnicy wybierali:

* Najpopularniejszego Sportowca

* Najpopularniejszego Sportowca Olsztyna

* E-Sportowca Roku

* Najpopularniejszy Klub Fitness/Siłownia

* Sportowy Talent Roku

* Najpopularniejszego Instruktora/Trenera Personalnego

* Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Olsztyńskiego

* Biegacza Roku

* Akademickiego Sportowca bez Barier

* Sportowca bez Barier

* Najpopularniejszą Stadninę/Ośrodek Jeździecki

* Akademickiego Sportowca Roku

* Piłkarza Roku

* Klub Roku

wczoraj, 19:56 Piękna historia sportowego plebiscytu zaczęła się 67 lat temu.



W 1954 roku piłkarze Kolejarza Ostróda awansowali do III ligi, Duńczyk Eluf Dalgaard wygrał Wyścig Pokoju, pewna fryzjerka została spawaczem, a Ryszard Woliński, sprinter Lechii Olsztyn, w plebiscycie "Głosu Olsztyńskiego" został najpopularniejszym sportowcem roku.



wczoraj, 19:51 W oczekiwaniu na ogłoszenie zwycięzców Plebiscytu, dzielimy się z Państwem pewną ciekawostką, którą przygotował dla nas Artur Dryhynycz, dziennikarz sportowy Gazety Olsztyńskiej. Jak policzył, przez wszystkie lata przez „złotą” dziesiątkę przewinęło się aż 254 sportowców. Rekordzista laureatem naszego plebiscytu był aż... 19 razy (w latach 1984-2017)!

wczoraj, 19:48 Goście zaproszeni do udziału w Gali są zajęci posiłkiem, który umila im swoim występem saksofonista Grzegorz Piwowoński.

wczoraj, 19:44 Prowadzący Galę przypomniał też o licytacji na rzecz podopiecznych naszej Fundacji.



Dziś licytujemy:



1. Niezwykłą przygodę na wodzie, na którą zaprasza jeden z najwszechstronniejszych żeglarzy zawodowych świata i serdeczny przyjaciel Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” Karol Jabłoński.

2. Koszulkę polskiej reprezentacji w siatkówce mężczyzn, z podpisami 18 Mistrzów Świata, podarowaną przez Pawła Papke reprezentanta Polski w piłce siatkowej, pięciokrotnego mistrza Polski od lat zaprzyjaźnionego z Fundacją.

3. Koszulkę piłkarskiej reprezentacji Polski z autografem Roberta Lewandowskiego, którą Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” podarował Ireneusz Sobieski, prezes Grupy DBK.





wczoraj, 19:42 Bożydar Iwanow przypomniał sylwetkę jednego z podopiecznych Fundacji. Mówił o trzyletnim Leonie, który jest prawdziwą iskierką.



Prowadzący Galę przypomniał, że już za chwilę goście będą mogli wziąć udział w zabawie dobroczynnej Fundacji Przyszłości dla Dzieci. Każdy, kto wrzuci do skarbonki minimum 100 złotych, dostanie numerek i będzie mógł otrzymać jedną z atrakcyjnych nagród, o które warto zawalczyć wspierając Fundację.



Na licytację trafiają:

1. Piłki i koszulka z podpisami siatkarzy z drużyny Indykpol AZS Olsztyn, który od lat wspiera fundacyjne dzieci;

2. Książki „Czarodziej Wiatru” z autografem autora, jednego z najwszechstronniejszych żeglarzy zawodowych świata i niezwykłego przyjaciela Fundacji Karola Jabłońskiego;

3. Piłka z podpisami zawodników Warmii Energii Olsztyn, podarowana przez czołowego szczypiornistę i wieloletniego przyjaciela fundacji Marcina Malewskiego;

4. Pamiątki przekazane przez Polski Związek Narciarstwa;

5. Szaliki i maseczki zespołu Warmii Energii Olsztyn.

wczoraj, 19:38 Bożydar Iwanow mówił:

Drodzy Państwo dzisiejsze wydarzenie ma również wymiar charytatywny. W dalszej części Gali odbędzie się zbiórka dobroczynna oraz licytacja na rzecz podopiecznych Fundacji Przyszłość dla Dzieci.



I dodał: Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” jest głosem 455 małych bohaterów. Dzieci – zupełnie małych i takich trochę większych. W różnym wieku i o różnych pasjach. Z różnymi schorzeniami, chorobami i dysfunkcjami. Fundacja została założona przez wydawcę „Gazety Olsztyńskiej” pana prezesa Jarosława Tokarczyka.



Bożydar Iwanow zaznaczył, że Fundacja łączy ludzi dobrych serc, wspierając maluchy, by mimo wszystko miały możliwie najlepszą przyszłość finansując leki, operacje, zakup sprzętu medycznego i rehabilitację. Dodaje otuchy w ich trudnej walce o lepsze życie, a czasem po prostu – o życie… I tak już 18 lat.

wczoraj, 19:37 Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, Złotego Partnera Galu Sportu i Biznesu.



Marszałek pogratulował organizatorom Gali i złożył na ręce prezesa Grupy WM Jarosława Tokarczyka specjalne podziękowania.



Bożydor Iwanow poprosił o zabranie głosu Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, Złotego Partnera Galu Sportu i Biznesu.

Marszałek pogratulował organizatorom Gali i złożył na ręce prezesa Grupy WM Jarosława Tokarczyka specjalne podziękowania.

wczoraj, 19:34 60 lat to piękny wiek. Można czerpać z doświadczeń, ale przede wszystkim śmiało patrzeć w przyszłość. Bo taka jest też filozofia Gazety Olsztyńskiej: oglądając się za siebie działać dzisiaj z myślą o przyszłości. Tym bardziej, że w tym roku obchodzimy nie tylko 60-lecie naszego plebiscytu, ale także 135 lecie wydania pierwszego numeru Gazety Olsztyńskiej.



Taki też jest nasz Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Warmii i Mazur. Z jednej strony to wspaniała tradycja, z drugiej ciągłe unowocześnianie jego formuły.



Redaktor naczelny Gazety Olsztyńskiej mówił też: W tym jubileuszowym roku spotykamy się w sytuacji dla nas zarazem niezwyczajnej, ale i zwyczajnej. To dlatego spotykamy się na Gali, a nie tradycyjnym Balu Sportu i Biznesu. Po roku pandemii, która teraz, jak mamy wszyscy nadzieję, właśnie się kończy. A wraz z nią ograniczenia, które tak boleśnie dotknęły sport. Wierzę, że już niedługo my kibice i wy sportowcy wspólnie spotkamy się na stadionach i w halach sportowych

.





Igor Hrywna, otwierając Galę, mówił:Redaktor naczelnymówił też:

wczoraj, 19:33 Na scenie pojawił się Igor Hrywna, redaktor naczelny.

wczoraj, 19:33 Wspólnie z Bożydarem Iwanowem witamy organizatorów Gali: Beatę Tokarczyk, pełnomocnika zarządu ds. operacyjnych spółki Grupa WM oraz Jarosława Tokarczyka, prezesa zarządu spółki Grupa WM, wydawcy Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego.

wczoraj, 19:32 Powitaliśmy też oficjalnie dyrektor zarządzającą Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” Iwonę Żochowską-Jabłońską oraz Adama Treyderowskiego – pełnomocnika zarządu do spraw ekonomicznych Grupy WM.

wczoraj, 19:30 Bożydar Iwanow powitał wszystkich przybyłych gości oraz tych, którzy są z nami wirtualnie:

Banki CITI i CITI Handlowy,

Synergię,

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych,

Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o.,

Stomil Olsztyn S.A.,

PHU POL-IMPEX Spółka Jawna Polakowski;

Slow Jogging w Olsztynie utworzony przez Justynę Witkowską

Harmony H2O – partnera AKCJI WODA.



wczoraj, 19:27 Bożydar Iwanow, witając się z gośćmi, przypomniał, że dzisiejsze wydarzenie jest szansą na podziękowanie sportowcom, którzy przez cały rok dostarczają nam wielu powodów do radości.

Bożydar Iwanow, witając się z gośćmi, przypomniał, że dzisiejsze wydarzenie jest szansą na podziękowanie sportowcom, którzy przez cały rok dostarczają nam wielu powodów do radości.

wczoraj, 19:22 Grzegorz Piwowoński, przez niektórych określany jako „polski Kenny G.”. Grzegorz gra na saksofonie od ponad 17 lat! Gra na saksofonie altowym i sopranowym. Supportował takich wykonawców takich jak Anna Maria Jopek, Kayah czy Tatiana Okupnik.



Światła zgasły, a przed gośćmi hotelu Marina Club pojawił się Grzegorz Piwowoński, przez niektórych określany jako „polski Kenny G.". Grzegorz gra na saksofonie od ponad 17 lat! Gra na saksofonie altowym i sopranowym. Supportował takich wykonawców takich jak Anna Maria Jopek, Kayah czy Tatiana Okupnik.

wczoraj, 19:10 Witamy partnerów i sponsorów, którzy są dziś tu z nami i wspierają Bal Sportu i Biznesu.

Łukasza Szczepańskiego, reprezentującego BBI Development S.A.,

Ireneusza Sobieskiego, prezesa zarządu DBK Sp. z o.o.,

Piotra Gryszczuka, prezesa zarządu spółki Holding Przemysłówka,

Erykę Kuszlewicz-Masiak, Dyrektora Zarządzającego NORD AUTO autoryzowanego Dealera Volvo, zapewniającego flotę naszej Gali.

wczoraj, 19:10 Już za kilka minut na scenie pojawi się Bożydar Iwanow, który po raz drugi będzie towarzyszył sportowcom odbierającym statuetki przyznane przez czytelników „Gazety Olsztyńskiej”.



wczoraj, 19:07 Witamy kolejnych gości, honorowych patronów dzisiejszego wydarzenia:

Artura Chojeckiego, wojewodę warmińsko-mazurskiego,

Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego,

Andrzeja Abako, starostę olsztyńskiego,

Ewę Kaliszuk, wiceprezydent Olsztyna. Prezydent Olsztyna także objął honorowy patronat nad Plebiscytem,

Macieja Wróbla, wiceburmistrza Kętrzyna,

Teresę Chrostowską, wójta gminy Purda,

prof. Jerzego Przyborowskiego, rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

wczoraj, 19:02 Witamy gości honorowych, czyli posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej:

Pawła Papke

i Zbigniewa Ziejewskiego

wczoraj, 18:54 Balu Sportu i Biznesu.



