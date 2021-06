Gala Sportu i Biznesu. Dziś wyniki 60. Plebiscytu na Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego [LIVE]

BI: Drodzy Państwo dzisiejsze wydarzenie ma również wymiar charytatywny. W dalszej części Gali odbędzie się zbiórka dobroczynna oraz licytacja na rzecz podopiecznych Fundacji Przyszłość dla Dzieci. BI: Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” jest głosem 455 małych bohaterów. Dzieci – zupełnie małych i takich trochę większych. W różnym wieku i o różnych pasjach. Z różnymi schorzeniami, chorobami i dysfunkcjami. Fundacja została założona przez Wydawcę Gazety Olsztyńskiej Pana Prezesa Jarosława Tokarczyka. Łączy ona ludzi dobrych serc, wspierając maluchy, by mimo wszystko miały możliwie najlepszą przyszłość finansując leki, operacje, zakup sprzętu medycznego i rehabilitację. Dodaje otuchy w ich trudnej walce o lepsze życie, a czasem po prostu – o życie… I tak już 18 lat. A to wszystko dzięki takim ludziom jak Wy, drodzy Państwo.

Igor Hrywna: 60 lat to piękny wiek. Można czerpać z doświadczeń, ale przede wszystkim śmiało patrzeć w przyszłość. Bo taka jest też filozofia Gazety Olsztyńskiej: oglądając się za siebie działać dzisiaj z myślą o przyszłości. Tym bardziej, że w tym roku obchodzimy nie tylko 60lecie naszego plebiscytu, ale także 135 lecie wydania pierwszego numeru Gazety Olsztyńskiej.



Taki też jest nasz plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Warmii i Mazur. Z jednej strony to wspaniała tradycja, z drugiej ciągłe unowocześnianie jego formuły.



W tym jubileuszowym roku spotykamy się w sytuacji dla nas zarazem niezwyczajnej, ale i zwyczajnej. To dlatego spotykamy się na Gali, a nie tradycyjnym Balu Sportu i Biznesu. Po roku pandemii, która teraz, jak mamy wszyscy nadzieję, właśnie się kończy. A wraz z nią ograniczenia, które tak boleśnie dotknęły sport. Wierzę, że już niedługo my kibice i wy sportowcy wspólnie spotkamy się na stadionach i w halach sportowych.



Tegoroczny format Gali Sportu i Biznesu został dostosowany do okoliczności. Mam nadzieję, że kolejna Gala – w lutym 2022 roku, odbędzie się już w pełnym wydaniu – wraz z Balem. I już teraz serdecznie Państwa na to wydarzenie zapraszam.



A dzisiaj życzę wszystkim udanej zabawy. A naszą Galę uważam za oficjalnie otwartą.