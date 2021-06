Już jutro zostaną uruchomione miejskie przystanki kolejowe w Olsztynie

Od 13 czerwca niektóre kursujące pociągi Polregio będą zatrzymywały się na przystankach: Olsztyn Jezioro Ukiel, Olsztyn Likusy i Olsztyn Redykajny. To krok w stronę kolei miejskiej.

Choć dzienna liczba pociągów jest skromna ‒ 7 par pociągów dziennie w tygodniu i tylko 5 par pociągów dziennie w weekend ‒ to inwestycja może okazać się początkiem olsztyńskich kolei miejskich. Głównym celem utworzenia nowych stacji jest odkorkowanie Olsztyna. Możliwe, że osoby przemieszczające się do tej pory samochodami po ulicy Bałtyckiej skorzystają z kolei, dzięki czemu zmniejszy się ruch samochodowy. Przystanek Olsztyn Jezioro Ukiel został zbudowany m.in. z myślą o turystach, ponieważ dodatkowy transport w stronę plaży miejskiej ułatwi przyjezdnym i mieszkańcom dojazd i zmniejszy liczbę samochodów w okolicy jeziora Ukiel.

Niedziela jest dość nietypowym dniem na uruchomienie nowych przystanków. Zapytaliśmy kolejarzy, dlaczego nowe stacje będą funkcjonować dopiero od niedzieli.

— Wprowadzamy nowe stacje przy okazji korekty rozkładu jazdy pociągów. Kilka razy w roku robimy takie aktualizacje i zawsze zaczynają one obowiązywać od niedzieli — mówi Anna Nowak, rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Polregio w Olsztynie.

Główną przeszkodą w uruchomieniu kolei miejskiej w Olsztynie jest brak porozumienia na linii miasto-kolejarze. Nowe stacje byłby bardziej atrakcyjne dla mieszkańców, gdyby w pociągach obowiązywały te same bilety co w komunikacji miejskiej, a autobusy i tramwaje były zsynchronizowane z pociągami z uwzględnieniem ewentualnych przesiadek.

— Nie mamy tu do czynienia z żadnymi ustaleniami pomiędzy koleją a miastem. Miasto nie jest organizatorem połączeń. Otwarcie nowych przystanków to kolejny krok do powstania kolei miejskiej — mówi Anna Nowak.

Rozmowy na temat pierwszych umów między miastem a kolejarzami trwają. Jak informuje Michał Koronowski z Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie: — Urząd Miasta w Olsztynie ogłosił postępowanie przetargowe na opracowanie założeń co do wspólnego biletu, którego wskazania w przyszłości będą mogły zostać wdrożone w ramach wspólnego biletu na pociąg oraz pojazdy olsztyńskiej komunikacji miejskiej.

Uruchomienie nowych stacji kolejowych w mieście może być ciekawą propozycją dla mieszkańców, którzy będą mogli szybko pokonywać długie odcinki. Polregio oferuje możliwość zakupu biletu online, który na trasie Olsztyn Redykajny-Dworzec Główny kosztuje 4,20 zł.

Do tematu kolei wrócimy jutro. Wybierzemy się w podróż pociągiem miejskim, żeby sprawdzić czas przejazdu między przystankami, liczbę osób korzystających z kolei oraz ceny biletów.