Fotomigawka: Komin czeka na lepsze czasy

Był klub. Klubu nie ma. Miało być w to miejsce Centrum Kultury, ale nie ma na nie pieniędzy. Przynajmniej na razie. Mowa o kultowym w swoim czasie klubie Come In przy Knosały, zwanym przez olsztynian po prostu Kominem.

— Już za kilka lat Olsztyn będzie miał Centrum Kultury z prawdziwego zdarzenia. Stanie ono przy ul. Knosały, w miejscu legendarnego klubu Come'In. Zanim jednak rozpoczną się jakiekolwiek prace w tym miejscu, konieczne jest wyburzenie starego obiektu. Kiedy to się stanie? Na początek niezbędne jest przygotowanie odpowiednich projektów — pisaliśmy na gazetaolsztynska.pl prawie dwa lata temu, bo 19 lipca.

Wtedy wydawało się, że budowa w miejscu Komina wielofunkcyjnego Centrum Kultury (czyli nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury) to tylko kwestia czasu. — Jesteśmy w końcowej fazie opracowania projektu rozbiórki — powiedziała nam wtedy Marta Bartoszewicz, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Olsztynie.

Jednak szybko okazało się, że ratuszowi brakuje pieniędzy na inwestycję, potem przyszedł koronawirus...

Na prośbę naszego czytelnika postanowiliśmy sprawdzić jakie plany dzisiaj ma ratusz wobec budynku i działki.

— W przyszłości chcielibyśmy tam stworzyć Centrum Kultury, ale na razie - z uwagi na zmniejszenie wpływów do budżetu gminy - musieliśmy zrezygnować z takich ambitnych zamierzeń — poinformowała nas Marta Bartoszewicz, rzeczniczka Urzędu Miasta.

Lidia Wieczorek

Fotomigawka to nasza stała rubryka. Publikujemy w niej informacje dotyczące tego, co dzieje się na ulicach Olsztyna, tego co jedni mieszkańcy miasta widzą na własne oczy i chcieliby, aby zobaczyli to inni olsztynianie. Wysyłajcie nam zdjęcia lub informacje i pytania na: redakcja@gazetaolsztynska.pl