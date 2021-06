Pierwszy elektryczny autobus wyjechał na ulice Kętrzyna. Na razie w ramach testów [GALERIA]

Do środy ulicami Kętrzyna będzie jeździł elektryczny autobus. To pilotaż, który zorganizowały władze miasta wraz ze spółką PGK Komunalnik. Autobus należy do ARP E-Vehicles Sp. z o.o., spółki zależnej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

- Autobus jest zeroemisyjny, lekki, zwrotny, łatwy w prowadzeniu i niskopodłogowy - mówi Marcin Zawadzki, Regionalny Dyrektor Sprzedaży ARP E-Vehicles. - Jest odpowiedzią na potrzeby organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego. Produkt odpowiada zwłaszcza na zapotrzebowanie samorządów, które obsługują transport miejski i podmiejski – dodaje.

Projekt elektrycznych autobusów powstał w 2016 roku. - Wtedy zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy prototyp, który przeszedł homologację i jest wersją w pełni dopuszczoną do ruchu.W 2020 roku cały projekt przeszedł pod barwy Agencji Rozwoju Przemysłu. W tej chwili wprowadzamy go na rynek i będziemy dalej produkować i sprzedawać. Jeździmy po Polsce i pokazujemy go zainteresowanym samorządom. Tak się złożyło, że teraz robimy takie prezentacyjne tournee po Polsce północno-wschodniej. Kętrzyn jest miastem zainteresowanym zakupem takich autobusów. Stąd nasza wizyta - wyjaśnia Zawadzki.

Dyrektor zauważa, że zainteresowanie taką formą komunikacji wciąż rośnie. - Samorządy są coraz bardziej zainteresowane autobusami elektrycznymi ze względu na ich zeroemisyjność. Są też bardzo ciche i przyjazne środowisku. Możemy nimi jeździć po parkach, centrach miast i nawet starówkach. Nie zanieczyszczamy powietrza i nie robimy hałasu - wymienia zalety Marcin Zawadzki. Podkreśla też, że poziom zużycia energii jest dużo bardziej ekologiczny w porównaniu do emisji spalin i hałasu. - Dlatego jest to dobre rozwiązanie dla komunikacji przebiegającej przez zabytkowe części miast, tereny zielone czy zdrojowe - dodaje.

Reprezentowana przez Marcina Zawadzkiego firma ma siedzibę w Solcu Kujawskim. To właśnie tam będą trafiały autobusy, które ulegną poważnym awariom. Podstawowe prace serwisowe będą jednak wykonywane w Kętrzynie. ARP E-Vehicles przeszkoli w tym celu miejscowych mechaników.

Wcześniej władze miasta i kierownictwo „Komunalnika” oglądały produkty innych firm. Wszystko to po to, by jak najlepiej poznać dostępny na rynku tabor.



- Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na zakup czterech autobusów, po tym jak otrzymaliśmy dofinansowanie unijne i realizować będziemy kluczowy projekt komunikacyjny w mieście – mówi Maciej Wróbel, z-ca burmistrza Kętrzyna. - Projekt wart prawie 8 mln złotych pozwoli nam uruchomić bezpłatną komunikację najpóźniej w połowie 2023 roku, bo wtedy mają trafić do nas elektryczne autobusy – dodaje.

Co ważne - samorząd miejski otrzymał na ten projekt ponad 5 milionów złotych dofinansowania. - Jeśli pojawią się oszczędności w budżecie unijnym, a te zwykle się pojawiają, to otrzymamy dodatkowe 1,3 mln złotych co razem da 6,4 mln wsparcia - wyraża nadzieję Ryszard Niedziółka burmistrz Kętrzyna. Zdaniem władz miasta elektryczny tabor pozwoli obniżyć koszty komunikacji, nawet jeśli z przejazdów będzie można korzystać bezpłatnie. - Pamiętajmy, że od 7 lat jeżdżą po naszym mieście autobusy, które są w leasingu. Rocznie sam leasing kosztuje ponad pół miliona złotych, za co płacą wszyscy mieszkańcy - dodaje Niedziółka.