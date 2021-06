Tu nagrodą jest szczepionka

Niektóre samorządy płacą już swoim mieszkańcom za szczepienie się przeciwko Covid-19. Inne chcą — zamiast do kieszeni — odwoływać się ich rozumu. Jednak każdy sposób jest dobry, bo celem jest nasze wspólne dobro.

Tak jak jeszcze niedawno brakowało szczepionek, żeby się zaszczepić przeciwko Covid-19, tak teraz jest coraz mniej chętnych do zaszczepienia się. Jak przekonać niezdecydowanych? Niektórzy sięgają po stary i sprawdzony argument, czyli kasę. Burmistrz Kuźni Raciborskiej chce dawać swoim mieszkańcom za szczepienia 200 zł. W pierwszej kolejności pieniądze otrzymają te osoby, które już się zaszczepiły. Cała akcja ma kosztować gminę około 60 tys. zł.

— Mam nadzieję, że to zadziała. Nie mam możliwości przymuszania, ale gdybym miał, to bym przymusił do szczepień — powiedział Paweł Macha na antenie Radia 90.

Szczepienia są dobrowolne i wszystko co dziś ...