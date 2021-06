Zespół Koordynujący ukonstytuowany

W skład Zespołu Koordynującego OBO wchodzi 15 osób. To przedstawiciele mieszkańców, prezydenta Olsztyna, organizacji pozarządowych, radni miejscy, osiedlowi.Podczas tegorocznej edycji pracom Zespołu będzie szefować przewodniczący Rady Miasta Olsztyna, Robert Szewczyk. Jego zastępcą będzie natomiast Andrzej Skonieczny, który na co dzień jest zastępcą dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Olsztyna.- Wśród najważniejszych zadań Zespołu jest nadzór nad realizacją OBO, zatwierdzenie listy wniosków do głosowania, promowanie idei budżetu obywatelskiego czy zatwierdzenie wyników głosowania - przypomina dyrektor Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna, Aneta Szpaderska.Skład Zespołu Koordynującego IX edycję OBO:* Andrzej Skonieczny – przedstawiciel Prezydenta Olsztyna (zastępca przewodniczącego Zespołu),* Magdalena Binerowska – przedstawicielka Prezydenta Olsztyna,* Marzena Wojtunik – przedstawicielka Prezydenta Olsztyna,* Magdalena Rafalska – Mieszkanka Olsztyna,* Urszula Geszczyńska – Mieszkanka Olsztyna,* Anna Żygowska – Mieszkanka Olsztyna,* Edyta Markowicz – Radna Rady Miasta Olsztyna,* Mirosław Gornowicz – Radny Rady Miasta Olsztyna,* Robert Szewczyk – Radny Rady Miasta Olsztyna (przewodniczący Zespołu),* Mariusz Tobaj – przedstawiciel Rad Osiedlowych,* Aneta Piętka – przedstawicielka Rad Osiedlowych,* Sylwester Pluciński – przedstawiciel Rad Osiedlowych,* Wiesława Ziółkowska – przedstawicielka organizacji pozarządowych,* Anna Maria Nadgrabska – przedstawicielka organizacji pozarządowych,* Bartosz Prusik – przedstawiciel organizacji pozarządowych.