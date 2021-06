Oferta Banków Spółdzielczych z Grupy BPS dla małych i średnich firm

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS to instytucje finansowe dysponujące wyszkoloną kadrą, rozwiązaniami organizacyjnymi i nowoczesnymi technologiami. W swojej ofercie mają wszystko, czego może potrzebować przedsiębiorca, by zapewnić swojej firmie bieżące funkcjonowanie i rozwój. Od bezpiecznego i wygodnego zarządzania kontem bankowym za pomocą smartfona po płatności mobilne telefonem. Kredyty obrotowe zapewnią finansowanie bieżącej działalności i w razie konieczności poprawią płynność firmy, a kredyty inwestycyjne na jasnych warunkach sfinansują jej dalszy rozwój. Banki Spółdzielcze oferują też dostęp do wymiany walut, programów wspieranych funduszami europejskimi, gwarancji BGK oraz usług leasingu i faktoringu.

Gwarancje drogą do tańszego kredytu

W wybranych Bankach Spółdzielczych Grupy BPS przedsiębiorcy mogą skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego. Oprócz gwarancji KFG czy COSME, dostępne są też specjalistyczne gwarancje dla przedsiębiorców z sektora rolnego, przetwórczego, kreatywnego i kultury oraz spełniających założenia innowacyjności. Dodatkową zachętą do skorzystania z gwarancji jest system dopłat do oprocentowania. Kredytobiorca, który skorzysta z gwarancji BIZNESMAX lub AGRO może otrzymać dopłatę do oprocentowania finansowaną przez BGK. Dzięki temu klienci Banków Spółdzielczych mogą korzystać z tańszych kredytów obrotowych, a dostęp do nich uzyskać także firmy, które mają krótką historię kredytową lub nie dysponują wystarczającym zabezpieczeniem.

Faktoring i leasing na usługach

Kredyty nie są jedynymi formami finansowania firm. W Grupie BPS działa również spółka leasingowa (BPS Leasing) oraz faktoringowa (BPS Faktor). Leasing jest dla przedsiębiorców alternatywną formą finansowania lub współfinansowania inwestycji – np. kredyt inwestycyjny na budowę hali produkcyjnej wraz z leasingiem maszyn czy środków transportu. Dzięki ofercie leasingu można atrakcyjnie sfinansować zakup samochodów, ale także np. fotowoltaikę. Firmy korzystają z leasingu mikroinstalacji na tej samej zasadzie co firmowych aut – z taniego prądu można korzystać natychmiast bez konieczności wydatkowania od razu pieniędzy na zakup paneli. Nowością jest także leasing w euro wraz z atrakcyjną ofertą ubezpieczenia środków transportu ciężkiego.

Natomiast współpraca z BPS Faktor pozwoli przedsiębiorcom stosującym odroczone terminy płatności na uzyskanie krótkoterminowego finansowania bieżącej działalności. Firmowi klienci Banków Spółdzielczych Grupy BPS mogą przy tym korzystać z szerokiej gamy produktów faktoringowych – faktoringu z regresem i bez regresu, faktoringu odwrotnego, międzynarodowego oraz usług dodatkowych, jak administrowanie i zarządzanie wierzytelnościami czy dochodzenie należności od nierzetelnego partnera.

Elastycznie i po partnersku

Banki Spółdzielcze Grupy BPS wyróżniają partnerskie relacje ze swoimi klientami. Dzięki lokalnej skali działania, doskonale znają swoich klientów i uwarunkowania rynkowe. Dlatego bogata oferta Banków Spółdzielczych Grupy BPS spełni oczekiwania przedsiębiorców, bo to partner bankowy, który zna się na rzeczy.

Materiał Informacyjny Banku BPS