Trzy powody, by studiować na UWM

Dlaczego wybrałem Olsztyn?

— Pamiętam swoją pierwszą wizytę w Kortowie — wspomina rektor UWM Jerzy Przyborowski, absolwent rolnictwa na ówczesnej ART w Olsztynie. — Przyjechaliśmy tu w grupie maturzystów w kwietniu 1983 roku. Muszę wyznać, że na początku w ogóle nie miałem zamiaru studiować w Olsztynie, planowałem studia w Toruniu lub Bydgoszczy. Weszliśmy wówczas do Kortowa i do dziś pamiętam, że ogromne wrażenie zrobił na mnie plac przy rektoracie (pl. Cieszyński) oraz przejście pod arkadami pod blokiem 40 (obecnie plac Łódzki 3). Jak pochodziłem po Kortowie, to już wiedziałem, że tylko tu chcę studiować, w tym wyjątkowym miejscu. Tak więc najpierw wybrałem uczelnię, potem zgodnie z zainteresowaniami — kierunek przyrodniczy. Po egzaminach wstępnych pojechałem na biwak z radosną świadomością, że już jestem studentem.

Moja rekrutacja? Oj, to było bardzo dawno temu — rok 1983, czasy egzaminów wstępnych. Pamiętam, że zdawałem egzamin pisemny z biologii i z języka obcego, w moim przypadku był to język rosyjski. Następnie były dwa egzaminy ustne, w czasie których zdawałem matematykę i ponownie biologię. To były czasy, w których o przyjęciu na studia oprócz egzaminów, decydowały dodatkowe punkty za pochodzenie. Nie miałem żadnych dodatkowych punktów, gdyż pochodziłem z — jak to wówczas określano — inteligenckiej rodziny. Z tego powodu nie przysługiwał mi również akademik.

Może nie wszyscy pamiętają, że w tamtych czasach nie było łatwo dostać się na studia. O jedno miejsce ubiegało się kilka osób. Tylko 10 proc. społeczeństwa posiadało wykształcenie wyższe. Uważam, że egzaminy wstępne były bardzo dobrym testem przed podjęciem nauki w szkole wyższej, weryfikowały już wiedzę kandydatów, a ukończenie pierwszego roku było kolejnym krokiem w studenckiej karierze. Dziś kandydaci mają zupełnie inne uwarunkowania, teraz mamy nową maturę i punktację.

Ponad 70 kierunków studiów

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kandydatów czekają 74 kierunki studiów i 7,5 tysiąca miejsc. Największy uniwersytet w północno-wschodniej Polsce uruchomił rekrutację oraz wyjątkową kampanię pt. "Trzy główne powody". Kandydaci na studia w roku 2021/2022 mogą rejestrować się już od wtorku 8 czerwca. System internetowej rejestracji kandydatów będzie aktywny do 8 lipca.

Akcja "Trzy główne powody" ma pomóc niezdecydowanym w wyborze odpowiedniego kierunku studiów, a jest z czego wybierać. Do bogatej oferty kierunków na UWM dołączają geoinformatyka oraz ichtiologia i akwakultura.

— Oferowane kierunki są z praktycznie wszystkich obszarów nauki. Osoby o zacięciu artystycznym, pedagogicznym i osoby, które interesują się naukami przyrodniczymi, rolniczymi czy też medycznymi znajdą w ofercie coś dla siebie — przekonuje Paweł Łojewski z biura ds. studenckich.

Tym, którzy wciąż zastanawiają się, jaki kierunek wybrać, może pomóc kampania informacyjna przygotowana przez Biuro Mediów i Promocji UWM. W serii krótkich filmów studenci, absolwenci i władze uczelni przedstawiają główne zalety studiowania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

— Co roku uczelnia organizuje dzień otwarty, podczas, którego każdy może zobaczyć uniwersytet i zapoznać się z naszą ofertą. Z powodu ograniczeń epidemicznych nie mogliśmy go zorganizować, a nie chcieliśmy oferować dłuższego wydarzenia online, ze względu na i tak długi czas spędzany przez uczniów przed komputerem. Dlatego zależało nam na tym, aby filmy miały krótką i zwięzłą formę — wyjaśnia Wioletta Ustyjańczuk, kierowniczka Biura Mediów i Promocji.

Perłą w koronie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest niewątpliwie jego kampus.

— Wyjątkowe miasteczko akademickie i klimat w nim panujący jest niepowtarzalny. W Kortowie jest wszystko, czego potrzeba i tylko tu da się wypocząć po ciężkiej nauce — zachwala Paulina, studentka z Wydziału Humanistycznego.

Do dyspozycji studentów UWM są akademiki położone nad malowniczymi jeziorami, stołówka oraz obiekty sportowe, w tym stadion, basen czy boiska do gry w piłkę nożną, siatkową czy koszykową. W sezonie letnim studenci mogą korzystać w pełni z uroków Warmii i Mazur, kąpiąc się i opalając na uniwersyteckiej plaży czy pływając rowerem wodnym po Jeziorze Kortowskim.

Uniwersytet sprzyja też rozwijaniu pasji i zainteresowań. Taniec, śpiew, motocykle, nurkowanie czy drużyna z ligi rodem z Harrego Pottera. To tylko niektóre propozycje wielu agend Akademickiego Centrum Kultury, do których mogą dołączyć studenci.

UWM ma także własne media, radio studenckie, gazetę i telewizję, z której można dowiedzieć się, co dzieje się w kampusie.

Świadectwa maturalne i poprawki

— Ci kandydaci, którzy nie mają jeszcze świadectwa maturalnego, a chcą się zarejestrować, w systemie rejestracji (IRK) w rubryce nr świadectwa maturalnego powinni podać dowolną liczbę. Tę liczbę muszą jednak koniecznie poprawić przed 8 lipca – informuje Paweł Łojewski.

Na tych, którzy z różnych względów będą poprawiać wynik matury, czeka dodatkowa rekrutacja we wrześniu.

— Ale nie obejmie ona już wszystkich kierunków — dodaje Paweł Łojewski.

W mijającym roku akademickim uniwersytet uruchomił 8 nowych kierunków. Były to: analityka i zarządzanie publiczne, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, kryminologia, psychologia, chemia oraz filologie: angielska, germańska i rosyjska.

Ogłoszenie wyników naboru na rok akademicki 2021-2022 nastąpi 30 lipca.

