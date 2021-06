Bomba ciepła w czerwcu. Czeka nas fala upałów

Nadchodzące dni będą gorące. Temperatury będą typowo letnie, choć mogą zdarzać się burze. Prawdziwy upał nadejdzie do kraju w połowie miesiąca. Możemy spodziewać się nawet 33 stopni. W Olsztynie będzie tylko nieco chłodniej, ale nadchodząca aura nie będzie należała do przyjemnych. Nawet jeśli w cieniu będzie poniżej 30 stopni, to na słońcu będzie paliło.

Ataku upału możemy się spodziewać w połowie czerwca. Wtedy przyjdzie silny upał, jakiego jeszcze w tym sezonie w Polsce nie było.

Bardzo ciekawie zapowiada się sytuacja w pogodzie na weekend 19-20 czerwca. Wtedy gorące, zwrotnikowe powietrze będzie wypychane na wschód przez front atmosferyczny. Stworzyć to może warunki do powstania bardzo gwałtownych burz nad Polską. Ale to epizody. Bo ogólnie przez wiele dni będziemy też cieszyć się bezchmurną i bezopadową aurą.

Opadów na pewno będzie mniej niż w latach ubiegłych i mają oscylować poniżej wieloletniej normy. Najwięcej opadów o charakterze konwekcyjnym spodziewamy się wschodzie, południu i okresami zachodzie kraju. Najrzadziej ma padać na północy kraju. Czyli w Olsztynie, na Warmii i Mazurach będzie sucho. Muszą to wziąć pod uwagę rolnicy i działkowicze.

Fala upałów w Europie dotarła już do kilku innych krajów. Na południu Hiszpanii temperatura przekracza 30-35 stopni, a jak prognozują synoptycy — w najbliższych dniach, termometry mogą wskazać nawet 36-40 stopni. We Włoszech termometry wskazują temperaturę nawet do 33 stopni.