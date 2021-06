Wybierz się na kajakową przejażdżkę Łyną przez Olsztyn!

4 czerwca odbył się spływ inauguracyjny, podczas którego wszyscy zaproszeni goście mogli przekonać się, że Olsztyn z perspektywy wody to zupełnie inna bajka — ciekawsza.

Przygotowanie tej trasy kajakowej i nawiązanie przez miasto współpracy z prywatną wypożyczalnią kajaków ma na celu promocję regionu.

— Nasz region ma dwie gałęzie dochodowe: rolnictwo i turystykę. Jeśli chodzi o turystykę, to Wody Polskie zawsze współpracują z samorządem lokalnym na rzecz mieszkańców i turystów. Łyna jest największą rzeką na Warmii i Mazurach — mówi Dariusz Wasiela, dyrektor Zarządu Zlewni PGWWP. — Oczyściliśmy rzekę, żeby szlak kajakowy był łatwiejszy. Chcemy, żeby ta trasa była dostępna dla wszystkich: osób starszych i rodzin z dziećmi. Myślimy o tych, których chcemy zarazić miłością do wody. A woda, to największa przyjemność na Warmii i Mazurach.

Dzięki pracom oczyszczającym rzekę, trasa jest bezpieczna. Czystość i piękne okoliczności przyrody sprawiają, że przez półtorej godziny w kajaku (bo tyle mniej więcej zajmuje pokonanie trasy) zrelaksujemy się i będziemy mieli okazję poobserwować z bliska życie ptaków wodnych.

— Nie wyobrażam sobie, że będzie można przyjechać do Olsztyna i nie skorzystać z takich lokalnych atrakcji jak spływy kajakowe — dodaje Dariusz Wasiela.

— Zależy nam na pokazaniu mieszkańcom i turystom, że można korzystać z możliwości, jakie dają spływy kajakowe na wiele sposobów. Można przepłynąć Łyną cały Olsztyn — od granicy południowej do północnej — zachęca Krzysztof Otoliński kierujący Biurem Promocji i Turystyki w Olsztynie. — Te spływy będą teraz dostępne codziennie. Jest to program pilotażowy, ponieważ dopiero w tym roku udało się podpisać umowę z firmą, która codziennie będzie udostępniała kajaki zainteresowanym. W każdą sobotę kajaki będą czekały na chętnych przy Niagarze. Wystarczy przyjść i płynąć. Oczywiście sugerujemy, żeby wcześniej skontaktować się z firmą, żeby nie okazało się, że wszystkie kajaki zostały wypożyczone. Natomiast w inne dni tygodnia trzeba będzie zadzwonić i umówić się.

Spływy kajakowe Łyną przez Olsztyn są już dostępne codziennie w godz. od 9 do 18. Kajaki można wypożyczyć przy „Niagarze”.

W pozostałe dni tygodnia kajaki są dostępne po rezerwacji telefonicznej 601 830 557.

Cena wynajmu kajaka — od 50 zł.

lew