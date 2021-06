To warto zobaczyć! — Kortowo [PODSUMOWANIE]

Sonda, w której mogliście oddać swoje głosy, trwała tydzień. Brało w niej 10 miejsc, spośród których wybieraliście swoje ulubione. W zestawieniu znalazły się: molo kortowskie, rektorat, plaża kortowska, kac rondo, biblioteka, górka kortowska, park w Kortowie, stadion, korty i jezioro starodworskie.

Na najciekawsze waszym zdaniem miejsce w Kortowie zagłosowało ponad 26. głosujących. Bardzo niewielka różnica natomiast jest między drugim i trzecim miejscem, wynosi ona tylko 3 proc.

Oto wybrane przez was trzy miejsca w Kortowie, które warto zobaczyć!

3. Plaża kortowska

2. Molo kortowskie

1. Park w Kortowie



Cykl "To warto zobaczyć" nie zatrzymuje się. W tym tygodniu wybieramy się do "olsztyńskich sypialni" czyli Nagórek, Jarot i Pieczewa. Zdjęcia miejsc (TOP 10) i ankietę — jak co tydzień — opublikujemy w czwartek. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Pokażcie innym swoje osiedle od jak najlepszej strony!

Karol Grosz