Czy w Olsztynie jest potrzebna kolej miejska?

Problem zakorkowanego Olsztyna poruszaliśmy w „Gazecie Olsztyńskiej” wielokrotnie. Obwodnica przyczyniła się do zmniejszenia liczby samochodów w mieście, jednak w godzinach szczytu sprawne przejechanie przez miasto autem graniczy z cudem. Pomóc nam w tym może komunikacja miejska, która często ma wyznaczone pasy ruchu. Kłopot w tym, że i autobusom zdarza się utknąć w korkach. Latem w niektóre miejsca w mieście pomogą nam się dostać pociągi. Co to znaczy?

Nie ma żadnych ustaleń

13 czerwca w Olsztynie zostaną otwarte trzy nowe przystanki: Olsztyn Jezioro Ukiel, Olsztyn Likusy i Olsztyn Redykajny — na tych stacjach będą zatrzymywały się pociągi POLREGIO. Ma to pomóc odkorkować miasto oraz zachęcić mieszkańców do rozważenia pociągów jako alternatywy dla samochodu.

— Nie mamy tu do czynienia z żadnymi ustaleniami pomiędzy koleją a miastem. Miasto nie jest organizatorem połączeń. Otwarcie nowych przystanków to kolejny krok do powstania kolei miejskiej — mówi Anna Nowak, rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Polregio w Olsztynie.

Brak porozumienia z miastem jest niedogodnością dla mieszkańców, którzy muszą kupować oddzielny bilety na komunikację miejską i pociągi. W przypadku porozumienia urzędników z kolejarzami możliwa byłaby synchronizacja autobusów, tramwajów i pociągów w ten sposób, aby ułatwić ewentualne przesiadki. Polregio oferuje własne udogodnienie, dzięki któremu nie trzeba stać w kolejce po bilet na pociąg.

— Zachęcamy do zakupu biletów poprzez aplikację mPOLREGIO. Tu w kilku krokach można kupić bilet bez stania w kolejce do kasy czy konduktora w pociągu. Koszt biletu pomiędzy stacjami leżącymi w granicach Olsztyna to 3,40 zł, czyli tyle samo co w komunikacji miejskiej. Czas przejazdu pomiędzy Olsztynem Głównym, a stacją w Gutkowie to około 10 minut, czyli znacznie krócej niż autobusem — podkreśla Anna Nowak.

Pociągi będą zatrzymywać się na dodatkowych stacjach „przy okazji”, Polregio nie planuje uruchomienia dodatkowych połączeń. Według aktualnego rozkładu w tygodniu z dodatkowych stacji będzie odjeżdżało 7 pociągów na dobę, natomiast w weekend tylko 5. Do tej sprawy w mediach społecznościowych odniósł się członek zarządu partii Lewica Razem w Olsztynie:

„W Olsztynie ruszają w czerwcu przystanki kolei miejskiej. Tak prezentuje się rozkład z przystanku Jezioro Ukiel. Całe 7 pociągów na dobę i 5 na weekend. Potężna „kolej miejska”. Jeśli ktoś ma zmienić nawyki transportowe, to przy takim rozkładzie to się nie wydarzy”.

Może miasto jest za małe?

Problem pociągów miejskich w Olsztynie jest obecny w dyskusji publicznej od dawna. W „Gazecie Olsztyńskiej” na przestrzeni lat poruszaliśmy go już kilkukrotnie, jednak pomysł nigdy nie został zrealizowany. Olsztyniacy z aprobatą odnoszą się do pomysłu utworzenia sieci kolei miejskiej. Przykładem jest pan Rafał, który prowadzi stronę „SKM dla Olsztyna”.

— Rozwiązanie bardzo fajne, pewne i rozwojowe. Łatwo może pokryć duży obszar, tylko wymaga to dobrego podejścia do tematu. Dobrze ulokowane stacje wraz ze strzeżonymi parkingami, żeby ktoś mógł podjechać samochodem pod najbliższą stacje i do centrum skoczyć kolejką. W Olsztynie niestety będzie trudno - dosyć to kosztowne i wymaga współpracy z zarządem miasta, co w tym mieście jest raczej trudno osiągalne. Jeśli nawet kolej podmiejska objęłaby okoliczne tereny poprzez rozbudowę, to i tak byłaby wojna o to, jaką kolejka miałaby trasę. Kolejny problem to obiekcje ludzi, którzy z kolejki nigdy nie korzystali lub nie mają pojęcia, jaki jest jej cel. I wreszcie, kto by był na tyle rozsądny i myślący, aby dopilnować współpracy kolejki i autobusów — komentuje pan Rafał dla „Gazety Olsztyńskiej”.

Do sprawy odnosili się nasi czytelnicy, którzy chetnie komentowali pomysł kolei miejskiej w Olsztynie w naszych mediach społecznościowych.

— Może miasto jest za małe, a może po wprowadzeniu kolei miejskiej okazałoby się, że Olsztyn się rozkręca z rozbudową i za parę lat okazałby się większy — zauważa Dora.

— Bardzo potrzebne, ale chyba wielu olsztyniakom i podolsztyniakom to trudno wytłumaczyć, wolą stać w korku pojedynczo w samochodzie TDI. A np. w Warszawie metro świetnie się sprawdza — komentuje Marek.

— Lepiej zróbcie drogi, a nie... niektórymi ulicami tego miasta to strach jechać. Chyba że to taki plan, żeby zachęcić ludzi do korzystania z komunikacji miejskiej — stwierdza Szymon.

