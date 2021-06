Wracamy do tematu. Olsztyńska żaba za 100 mln zł? Dwie prawdy o przetargu na Głowackiego

O co poszło w sporze o działkę przy ulicy Głowackiego w Olsztynie? Warszawski inwestor, który wylicytował ją za 21 mln zł, chociaż była wystawiona za 7 mln, twierdzi, że o żaby. Teraz miasto musi zjeść przysłowiową "żabę" i ogłasza nowy przetarg na działkę.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz ogłosił w poniedziałek, że miasto zorganizuje nowy przetarg na działkę, a inwestor, który ją wylicytował na początku roku, traci ponad 710 tys. zł wadium. Powód? Jak wyjaśnił prezydent miasta, wspomniany inwestor nie przyszedł podpisać aktu notarialnego, ani nie wpłacił brakującej kwoty ponad 20 mln zł.

— Przetarg był przeprowadzony z najwyższa starannością, a potencjalni nabywcy mieli wystarczająco dużo czasu do zapoznania się z możliwościami inwestycyjnymi, jakie oferuje działka przeznaczona do sprzedaży — mówił dziennikarzom, których zaprosił do ratusza, Piotr Grzymowicz.

Prezydent Olsztyna poinformował też, że nie było żadnych przeszkód, które ...