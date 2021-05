Nowa linia tramwajowa dostała zielone światło!

Wyrok w sprawie rozbudowy linii tramwajowej miał być ogłoszony już dwukrotnie. Do tej pory bezskutecznie, ale na szczęście trzeciego terminu już nie będzie. Miasto może rozpocząć prace. Czy rozpocznie się walka z czasem?

Niedawno informowaliśmy, że miasto nie podpisze umowy z Polimexem, dopóki nie zapadnie rozstrzygnięcie w tej sprawie. Najpierw ogłoszenie wyroku przeniesiono na 28 kwietnia, ale wówczas okazało się, że jeden z sędziów źle się poczuł i trzeba było przenieść publikację wyroku na poniedziałek.



— Bardzo cieszę się, że sprawa w końcu została rozstrzygnięta — mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. — Przygotowanie tego projektu kosztowało nas dużo pracy. Teraz przyszedł czas na jego realizację. Za nieco ponad dwa lata będziemy mogli korzystać z nowej infrastruktury, która połączy kolejne olsztyńskie osiedla szybkim, bezpiecznym i komfortowym środkiem transportu.

Warszawski sąd zdecydował o odrzuceniu odwołania firm Mirbud-Kobylarnia i podtrzymał wcześniejszą decyzję Krajowej Izby Odwoławczej. Tym samym dał zielone światło do podpisania umowy z konsorcjum Polimex-Trakcja.

Przypominamy, że rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie obejmuje całościową budowę infrastruktury tramwajowej zaprojektowanej przy ulicach: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego i Wilczyńskiego do os. Pieczewo oraz na placu Jedności Słowiańskiej przy Wysokiej Bramie. Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie dwóch kolejnych linii tramwajowych (nr 4 i 5).

Dwutorowa linia tramwajowa rozpocznie się na ul. Wilczyńskiego, w rejonie istniejącej pętli autobusowej na Os. Pieczewo, gdzie zlokalizowany jest czterotorowy przystanek końcowy wraz z wiatą na rowery i punktem socjalno-informacyjnym. Od krańcówki linia przebiegnie środkiem ulic Wilczyńskiego i Krasickiego do skrzyżowania z ul. Sobocińskiego i Boenigka.

Dalej, poza obszarem jezdni, po zachodniej stronie ul.Krasickiego przecinając ulice Barcza i Wańkowicza, aż do skrzyżowania z ul. Murzynowskiego, gdzie rozpocznie się estakada o długości ok. 270 m, po której poprowadzona zostanie nad skrzyżowaniem ulic Krasickiego i Synów Pułku. Na końcowym odcinku ul. Synów Pułku i w ul. Wyszyńskiego torowisko przebiegnie poza obszarem jezdni, po zachodniej stronie ulicy, aż do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i przetnie po drodze ulice Pstrowskiego i Żołnierską.

W Al. Piłsudskiego linia tramwajowa zlokalizowana zostanie między jezdniami tworząc tzw. tram-bus-pas, przebiegając przez skrzyżowanie z ulicą Dworcową, Obiegową oraz Głowackiego. Połączona zostanie z przebudowywanym torowiskiem na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki.

Budowa węzła przesiadkowego Wysoka Brama przewiduje fragmentaryczne rozbiórki ulicy 11 Listopada oraz przedłużenie linii tramwajowej do dwutorowego przystanku końcowego na Pl. Jedności Słowiańskiej wraz z wykonaniem sąsiadującego zagospodarowania.

Zakres robót obejmuje m.in. przebudowę skrzyżowań oraz ulic wzdłuż trasy linii tramwajowej, budowę murów oporowych oraz wzmacnianie skarp i podłoża, przebudowę i budowę chodników i dróg dla rowerów wzdłuż linii tramwajowej, jak również... wycinkę drzew i wykonanie nowych nasadzeń zieleni. Łącznie posadzonych ma zostać ok. 2,8 tys. sztuk drzew na terenie niemal całego miasta.

Miasto przyznaje, że walka o kontrakt była niezwykle zacięta. W prowadzonym prawie od roku postępowaniu mieliśmy dwa odwołania od rozstrzygnięcia przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej. Sprawą dwukrotnie zajmował się też sąd. Przypomnijmy, że pierwszy przetarg został unieważniony w lipcu 2018 roku ze względu na znacząco przekraczające budżet oferty.

oprac. PJ