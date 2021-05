Abp. Górzyński wyświęcił nowych księży. Wiemy, gdzie będą pracowali?

Wyświęceni kapłani do soboty byli diakonom Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie. Konkatedrę pod wezwaniem św. Jakuba wypełnili ich bliscy.

Samo udzielanie świeceń kapłańskich to sakrament, który polega na namaszczeniu dłoni prezbiterów. Od tej pory mogą oni wypełniać wszystkie obowiązki związane z pracą księdza w miejscu, do którego zostaną skierowani przez swojego przełożonego. W archidiecezji warmińskiej jest nim arcybiskup Józef Górzyński.

I właśnie on po namaszczeniu przekazał nowym księżom hostię oraz kielich. Od tej chwili nowo wyświęceni kapłani tworzą z biskupem jedno grono kapłańskie. Podczas uroczystości pełnej gestów i symboliki zostało złożone przyrzeczenie posłuszeństwa i pocałunek pokoju. Oznaczają one, że biskup uważa ich za swoich współpracowników, synów, braci i przyjaciół, a oni ze swojej strony powinni okazywać mu miłość i posłuszeństwo. Przed namaszczeniem jeszcze diakoni leżeli krzyżem przed ołtarzem głównym w katedrze.

— Głoście słowo Boże, które sami z radością przyjęliście. Rozważajcie prawo Boże, wierzcie w to, co przeczytacie, nauczajcie tego, w co uwierzycie, i pełnijcie to, czego innych będziecie nauczać —- mówił podczas homilii abp Górzyński.

Arcybiskup w wygłaszanym podczas uroczystej mszy kazaniu mówił również, że nowi kapłani zostali z ludzi wzięci i dla ludzi ustanowieni, żeby pomagać innym w dążeniu do Boga. Podkreślał potrzebę rozwoju duchowego i wytrwania na swojej drodze mimo trudności, które wynikają ze współczesnego świata.

Jeszcze kilka lat temu było głośno o kryzysie powołań kapłańskich do seminarium w Olsztynie. Dwa lata temu zgłosił się tu tylko jeden kandydat na księdza. I to dopiero w drugim, powakacyjnym naborze do seminarium.

Od tej pory na polecenie arcybiskupa w kościołach katolickich na Warmii trwają modlitwy o powołania kapłańskie. Rok temu nowych seminarzytów było już 8. Teraz są alumnami pierwszego roku. Studia w "Hosianum" trwają 12 semestrów. Samo seminarium zostało założone przez kardynała Stanisława Hozjusza i istnieje już 455 lat.

Abp Józef Górzyński specjalnymi dekretami, wręczonymi podczas sobotniej uroczystości, posłał neoprezbiterów do następujących parafii w archidiecezji warmińskiej:

— ks. Grzegorz Antczak — parafia św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim,

— ks. Daniel Bojarski — parafia Wniebowzięcia NMP w Szczytnie,

— ks. Jędrzej Jan Borejko — parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie,

— ks. Karol Gawryś — parafia św. Jerzego w Kętrzynie,

— ks. Michał Gołębiewski — parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Bartoszycach,

— ks. Piotr Olszewski — parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku,

— ks. Adrian Zaworski — parafia Bogurodzicy Dziewicy Matki Kościoła w Olsztynie. :

SK