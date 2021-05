Tramwaje nadal bez wyroku!

Niedawno informowaliśmy, że miasto nie podpisze umowy z Polimexem, dopóki nie zapadnie rozstrzygnięcie.

— Ogłoszenie wyroku zostało przeniesione na 28.05 na godzinę 15. Jeśli

tak się stanie i będzie dla nas korzystny, to kilka dni później zapewne

podpiszemy umowę z wykonawcą. — zapowiedziała jeszcze niedawno Marta Bartoszewicz, rzeczniczka Urzędu Miasta w Olsztynie.



Niestety dziś również nie poznaliśmy wyroku. Jeden z sędziów ze składu orzekającego źle się poczuł. Do ratusza przyszła więc informacja o nowym terminie - ogłoszenie wyroku zostało przesunięte na poniedziałek na godzinę 14.30.

Przypominamy, że rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie obejmuje całościową budowę infrastruktury tramwajowej zaprojektowanej przy ulicach: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego i Wilczyńskiego do os. Pieczewo oraz na placu Jedności Słowiańskiej przy Wysokiej Bramie. Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie dwóch kolejnych linii tramwajowych (nr 4 i 5).

Dwutorowa linia tramwajowa rozpocznie się na ul. Wilczyńskiego, w rejonie istniejącej pętli autobusowej na Os. Pieczewo, gdzie zlokalizowany jest czterotorowy przystanek końcowy wraz z wiatą na rowery i punktem socjalno-informacyjnym. Od krańcówki linia przebiegnie środkiem ulic Wilczyńskiego i Krasickiego do skrzyżowania z ul. Sobocińskiego i Boenigka.

Dalej, poza obszarem jezdni, po zachodniej stronie ul.Krasickiego przecinając ulice Barcza i Wańkowicza, aż do skrzyżowania z ul. Murzynowskiego, gdzie rozpocznie się estakada o długości ok. 270 m, po której poprowadzona zostanie nad skrzyżowaniem ulic Krasickiego i Synów Pułku. Na końcowym odcinku ul. Synów Pułku i w ul. Wyszyńskiego torowisko przebiegnie poza obszarem jezdni, po zachodniej stronie ulicy, aż do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i przetnie po drodze ulice Pstrowskiego i Żołnierską.

W Al. Piłsudskiego linia tramwajowa zlokalizowana zostanie między jezdniami tworząc tzw. tram-bus-pas, przebiegając przez skrzyżowanie z ulicą Dworcową, Obiegową oraz Głowackiego. Połączona zostanie z przebudowywanym torowiskiem na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki.

Budowa węzła przesiadkowego Wysoka Brama przewiduje fragmentaryczne rozbiórki ulicy 11 Listopada oraz przedłużenie linii tramwajowej do dwutorowego przystanku końcowego na Pl. Jedności Słowiańskiej wraz z wykonaniem sąsiadującego zagospodarowania.

Zakres robót obejmuje m.in. przebudowę skrzyżowań oraz ulic wzdłuż trasy linii tramwajowej, budowę murów oporowych oraz wzmacnianie skarp i podłoża, przebudowę i budowę chodników i dróg dla rowerów wzdłuż linii tramwajowej, jak również... wycinkę drzew i wykonanie nowych nasadzeń zieleni.