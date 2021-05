ARBET Investment Group sp. z o.o., największy deweloper regionu Warmii i Mazur poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko Doradcy klienta w Dziale Sprzedaży Mieszkań

ARBET Investment Group sp. z o.o., największy deweloper regionu Warmii i Mazur poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Doradca klienta w Dziale Sprzedaży Mieszkań

miejsce pracy: Olsztyn

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

• prezentowanie ofert inwestycji realizowanych przez dewelopera w biurze sprzedaży, podczas eventów, dni otwartych i imprez targowych;

• ustalanie warunków transakcji, w tym udzielanie informacji i wyjaśnień związanych z planowaną transakcją;

• przygotowywanie i zawieranie umów rezerwacyjnych i umów przedwstępnych sprzedaży, w tym również w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej poza biurem sprzedaży;

• przygotowywanie dokumentacji do kancelarii notarialnej w celu podpisania umów;

• przygotowywanie innych dokumentów związanych z transakcjami (aneksy do umów, pisma,

wyjaśnienia, oświadczenia);

• realizowanie planów sprzedażowych;

• weryfikacja oferty i informacji umieszczonych na stronach internetowych i portalach internetowych dotyczących inwestycji oraz przekazywanie informacji osobie odpowiedzialnej za wprowadzenie zmian;

• Pozyskiwanie informacji dotyczących inwestycji konkurencyjnych i rynku wtórnego.

Od kandydatów oczekujemy:

• minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w biurze nieruchomości, u dewelopera lub podobne;

• wykształcenie wyższe;

• wysoko rozwinięte umiejętności sprzedażowe i interpersonalne;

• dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, zaangażowanie;

• znajomości programów pakietu MS Office;

• prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

• zatrudnienie w formie umowy o pracę;

• wynagrodzenie zasadnicze oraz premie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności oraz realizacji planu sprzedaży;

• stabilną pracę w firmie deweloperskiej z tradycjami;

• przyjazną atmosferę i bardzo dobre warunki pracy;

• możliwości rozwoju zawodowego.

Kontakt:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: biuro@arbet.olsztyn.pl

Prosimy o dopisanie w CV: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez ARBET Investment Group sp. z o.o. (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).’’

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARBET Investment Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Olsztynie, adres: 10-424 Olsztyn, ul. Budowlana 3;

2) kontakt w sprawach bezpośrednio związanych z przetwarzaniem danych – b.bogusz@arbet.olsztyn.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji;

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.