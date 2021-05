Wakacje z... białymi żaglami

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich od lat gości tysiące turystów wypoczywających na wodzie i w jej pobliżu. Porty i przystanie, a także tawerny przygotowane są na przybycie gości. Powoli portowe keje zapełniają się jachtami i innymi jednostkami pływającymi. W minionym sezonie prawdziwe oblężenie przeżyły firmy czarterujące jachty. Ubiegłego lata trudno było znaleźć w okolicy Giżycka wolny jacht. Wszystkie zostały zarezerwowane jeszcze przed rozpoczęciem sezonu żeglarskiego. Już dziś firmy czarterujące jachty mają wypełniony kalendarz i zarezerwowany sprzęt do końca sierpnia. Zapowiada się bardzo dobry sezon.

– Spodziewamy się dużo turystów i żeglarzy, a na pewno nie mniej niż w poprzednim sezonie – mówi Piotr Pawlik, właściciel firmy Pawlik Jacht, czarterujący jachty nad Niegocinem. – Grafik mam prawie wypełniony do końca lata. Moja flota liczy od trzynastu do piętnastu jachtów rocznie i wszystkie łodzie w wakacje są na wodzie. Czasami pojawiają się wolne pojedyncze łódki, ale nie trwa to zbyt długo, ponieważ natychmiast są chętni na czarter. Podobną sytuację mają moi koledzy z branży. Obecnie czarteruję jachty weekendowo, ale już od długiego czerwcowego weekendu rozpoczynają się rejsy tygodniowe. Zdarzają się turyści, którzy żeglują po naszych jeziorach trzy i cztery tygodnie. Koszty wynajęcia jachtów są na podobnym poziomie, jak w ubiegłym sezonie. Jednak nieznacznie wzrosły opłaty i usługi portowe. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na zainteresowanie czarterami.

Przystanie żeglarskie, stanice wodne, przystanie kajakowe, ośrodki turystyczne i żeglarskie powoli zapełniają się turystami. Gotowi do sezonu są operatorzy mazurskiej floty, właściciele pól kempingowych i kamperowych oraz małej agroturystki. Natomiast na jeziorach można obserwować regaty omeg, dezet czy jachtów kabinowych. Czeka nas obfity sezon regatowy. Choć najlepsze wiatry wieją na Mazurach jesienią (wrzesień – październik), ale i w maju widać mnóstwo białych żagli ścigających się pomiędzy bojami zarówno na Niegocinie, który określany jest jeziorem regatowym, jak i Kisajnie, jeziorze niezwykle atrakcyjnym do rekreacji ze względu na dużą liczbę wysp i przesmyków.

– Kalendarz imprez mamy bardzo bogaty w wydarzenia zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i żeglarzy niepełnosprawnych oraz seniorów – informuje Marek Winiarczyk, szef Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa nad jeziorem Kisajno w Giżycku. – Są to imprezy żeglarskie rangi mistrzowskiej i międzynarodowej, ale także i lokalne przedsięwzięcia integracyjne. Każdego roku organizujemy warsztaty i szkolenia żeglarskie, turnusy rehabilitacyjne dla żeglarzy niepełnosprawnych, kursy i egzaminy motorowodne, a także rejsy dla seniorów połączone z regatami. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, czekamy tylko na chętnych.





Wypoczynek na akwenach Wielkich Jezior Mazurskich od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. Od dwóch lat mazurskie akweny zapełniają się po brzegi żeglarzami i wodniakami. Szlak żeglugowy od Węgorzewa do Pisza dostępny jest dla miłośników różnych sportów wodnych oraz wielbicieli statków białej floty. Wszystkich wypoczywających na wodzie czekają utrudnienia związane z remontem czterech kanałów. W remoncie są kanały: Szymoński, Mioduński, Grunwaldzki i Tałcki.

– Ze względu na remont czterech kanałów na szlaku od Giżycka do Mikołajek wydłuży się czas oczekiwania na wejście do kanałów – informuje Mirosław Markowski, dyrektor RZGW w Białymstoku – Jednak pomimo prowadzonych prac kanały przez cały sezon żeglugowy pozostaną otwarte i będzie można nimi pływać. Na szlaku umieściliśmy siedem tablic informacyjnych z mapą wskazującą dokładną lokalizację utrudnień oraz przygotowaliśmy ulotki informacyjne, które dostępne będą w portach, marinach czy punktach informacji turystycznej na Mazurach.

Kraina Wielkich Jezior Mazurski to wspaniała wakacyjna przygoda i odkrywanie nowych szlaków żeglarskich, rowerowych, pieszych. To niezwykła podróż wśród pięknej mazurskiej przyrody. W końcu Mazury to Cud Natury. Ahoj!

Renata Szczepanik