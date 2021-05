8 miliardów złotych dla pracujących kobiet

W Polsce dużo kobiet nie jest aktywnych zawodowo z powodu przymusu opieki nad dziećmi, a później rodzicami w sile wieku oraz wnukami. proponuje takim osobom minimalną roczną pensję z gwarancją opłacania wszystkich składek. Założenia projektu uwzględniają również sytuację w której kobieta pracuje na część etatu — wtedy pracodawca wypłaca adekwatną pensję, a państwo dokłada tyle, żeby otrzymała najniższą krajową.

— Projekt jest realną pomocą dla kobiet, które muszą rezygnować z pracy, żeby opiekować się najpierw dziećmi, a później chorymi rodzicami. W efekcie jedynie 63 proc. Polek i tylko 26 proc. Polek po pięćdziesiątce jest aktywnych zawodowo. To jeden z najsłabszych wyników w Europie. Urlop rodzinny rozwiąże również problem braku żłobków i przedszkoli. Małym dzieckiem będzie mogła zaopiekować się babcia i dostawać najniższą krajową pensję — mówi mówi Urszula Pasławska, poseł PSL z Olsztyna.

— 8 miliardów złotych na ten projekt to bardzo dużo, trzeba jednak odliczyć od tego zyski polegające na tym, że ta osoba wraca na rynek pracy, czyli jest dalej aktywna zawodowo i tworzy PKB. Kobieta korzystająca z takiego programu nie nadużywa zwolnień lekarskich, za które i tak musielibyśmy zapłacić. Po trzecie, rozwiązujemy tutaj problem dostępności do żłobków. Według danych GUS 47 proc. kobiet chce wrócić do pracy, jednak nie ma takiej możliwości, głównie ze względu na brak dostępności infrastruktury społecznej, chodzi głównie o żłobki — podkreśla posłanka.

— Społeczeństwo się starzeje, nie każdego stać na Domy Opieki. My stawiamy na to, żeby opieka nad rodziną odbywała się w domu, a nie w szpitalu. Rodziny chcą się opiekować swoimi seniorami, ale nie mają takiej możliwości. Prezentujemy ten projekt ustawy, bo do tej pory nikt nie zaproponował rozwiązania tego problemu. Kobiety 50+ są niewidoczne na rynku pracy, jeśli z niego wyjdą, to w tej chwili nie ma szans na powrót. My chcemy to zmienić. To jest właśnie główne założenie dla tego projektu ustawy. My nie zniechęcamy ludzi do pracy, nasza propozycja jest tylko dla osób pracujących, które chcą się opiekować swoimi rodzicami lub teściami. Większość Polaków uważa, że głównym zadaniem kobiet jest opieka nad rodziną. Problem ten dotyczy głównie kobiet, jednak jeśli mężczyzna znajdzie się w takiej sytuacji, również będzie mógł skorzystać z tego programu — zaznacza Urszula Pasławska.

Urszula Pasławska dodaje, że nie jest to rozdawnictwo, tylko nagradzanie kobiet za łączenie pracy zawodowej z ciężką pracą opiekunki.

Karol Grosz