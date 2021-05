Wypadek na drodze wylotowej z Olsztyna

Dzisiaj około 16. na ul. Zientary-Malewskiej doszło do wypadku, w wyniku którego samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo.

Do zdarzenia doszło na wyjeździe na Track. Dwie starsze osoby trafiły do szpitala, jest to 80-letni kierowca i 79-letnia pasażerka.

— Na ulicy Zientary-Malewskiej doszło do zdarzenia, w wyniku którego samochód marki suzuki, którym kierował 80-latek wypadł z drogi, uderzył w drzewo i przewrócił się na bok. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca jechał ze zbyt dużą prędkością— mówi Andrzej Jurkun, z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Policjanci nadal badają przyczyny zdarzenia. Możliwe są częściowe utrudnienia w ruchu drogowym.





kg