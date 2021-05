Dodatkowe 12 tys. zł dla rodziców. Kto na tym skorzysta?

500 plus nie przyniosło efektów, więc czeka nas teraz 12 tys. zł plus? Rodzice będą mogli liczyć na dodatkowe świadczenie na dziecko, które rządzący zapisali w Polskim Ładzie. Ale nie każdy ma szanse na dodatkową gotówkę.

Kwota 12 tys. złotych na dziecko to dodatkowe wsparcie, jakie ma przynieść program Polski Ład. Będzie to Rodzicielski Kapitał Opiekuńczy, który ma być dodatkowym wsparciem obok świadczenia 500 plus i 300 plus. Czy jednak pomoże wydostać się nam z demograficznej pułapki? W Polsce w ostatnim czasie urodziło się najmniej dzieci od czasów II wojny światowej — wynika z danych GUS.

— Oby tak nie było, że zaczniemy rodzić dzieci dla pieniędzy — uważa pani Karolina z Olsztyna, mama czteroletniego Kacpra. — Dawniej było biednie, ale ludzie mieli dzieci z miłości i dlatego, że je ...