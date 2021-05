Nowoczesny portfel – czyli jak dbać w tych czasach o pieniądze

Zapisy na szczepienie albo sprawa urzędowa – załatwiaj online!

Ileż to spraw możemy załatwiać bez wychodzenia z domu, korzystając wyłącznie z komputera! To co do niedawna jeszcze kojarzyło nam się z kolejkami i niewygodą, teraz znacznie się uprościło. Pandemia, a szczególnie pierwszy lockdown, przekonał nas wszystkich – i „interesantów” i urzędy czy dostawców różnych usług – że zdalnie też się da.



Z usług mojeID i Profil Zaufany mogą obecnie korzystać klienci Banku BPS. Niebagatelną rolę w tym procesie odegrały usługi mojeID i Profil Zaufany. To część projektu cyfryzacji naszego państwa. Dostawcą usługi mojeID jest KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa – ta sama instytucja, która odpowiada za skierowanie naszych przelewów i płatności we właściwe miejsca), a wdrożenie Profilu Zaufanego odbywa się w bankach w ścisłej współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Z usług mojeID i Profil Zaufany mogą obecnie korzystać klienci Banków Spółdzielczych z Grupy BPS

mojeID to tzw. tożsamość cyfrowa, za pomocą której możemy potwierdzić, że jesteśmy tym, za kogo się podajemy. Identyfikacja jest dokonywana przez bank, w którym mamy konto. Dzięki mojeID wiele spraw, które wcześniej wymagały wizyty w urzędach czy firmach można załatwić drogą elektroniczną. Obecnie np. zapisać się na szczepienie.

Można powiedzieć, że Profil Zaufany zastępuje podpis własnoręczny składany na papierze. Można posługiwać się nim w urzędzie gminy, urzędzie skarbowym lub ZUS i KRUS, kiedy wymagane jest dodatkowe potwierdzenie, czyli podpisanie dokumentu czy wniosku składanego online.

W roku 2020 podwoiła się liczba założonych Profili Zaufanych i jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji obecnie z tego udogodnienia korzysta już blisko 9 mln Polaków!



Portfel cyfrowy

Kiedyś gruby portfel był synonimem bogactwa. Dziś niektórzy w ogóle nie używają portfeli. Po co dodatkowo obciążać kieszeń, torebkę lub plecak, skoro można wszystko mieć w telefonie? Albo nawet w zegarku typu smartwatch? Można wtedy zapłacić za zakupy także , gdy się ich zupełnie nie planowało!

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS umożliwiają swoim klientom dokonywanie płatności mobilnych za pośrednictwem różnych portfeli cyfrowych. Ich wspólnym mianownikiem jest funkcjonowanie w oparciu o kartę płatniczą wydawaną do rachunku w danym banku. Wszystkie są szybkie i bezpieczne, a wybór zależy od osobistych preferencji i posiadanych urządzeń. Użytkownicy telefonów Apple skorzystają z Apple Pay, a telefonów z systemem Android – z Google Pay. Z kolei osoby uprawiające sport i lubiące aktywność fizyczną, wybiorą zapewne dodanie swoich kart płatniczych do wirtualnego portfela Garmin Pay albo Fitbit Pay . Dzięki temu można płacić wprost z nadgarstka, zbliżając do terminala sportowy zegarek lub opaskę fitness – bez konieczności fizycznego posiadania karty czy telefonu połączonego z Internetem.

Karty z niespodzianką

Nie zapominajmy o kartach płatniczych, gdyż one w ostatnich czasach jeszcze bardziej walczą o naszą uwagę. Warto zapytać w swoim Banku Spółdzielczym z Grupy BPS, jakie promocje oferują klientom główni wystawcy kart: Mastercard i Visa. Płacenie za zakupy kartą, to nie tylko bezpieczny sposób na unikanie dotykania gotówki, ale także okazja do wygrania atrakcyjnych nagród: samochodów, czy biletów wstępu na ciekawe wydarzenia muzyczne, kulturalne, sportowe, kulinarne, itp. Nowoczesne programy premiujące aktywnych użytkowników kart zaintrygują z pewnością osoby w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach.

Jak oszczędzać?

Nowoczesne oszczędzanie to nie tylko pieniądze w banku. Źródłem oszczędności może stać się także zmiana pieca grzewczego w domu, instalacja fotowoltaiczna czy zakup pompy ciepła. Kto chce oszczędzać w sposób ekologiczny powinien zainteresować się programem Czyste Powietrze. W najbliższe wakacje uruchomione zostaną dopłaty do domowych inwestycji ekologicznych. Warto spytać o szczegóły w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS.

