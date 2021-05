Przedszkolaki: mama jest najkochańsza! [VIDEO]

Co mama powinna robić z okazji Dnia Matki, od czego odpocząć i w ogóle jak wygląda jej życie na co dzień? O tym mówią dzieciaki z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Olsztynie.

— Dzień Matki… To ważny dzień?

— Ważny, bo trzeba wtedy posprzątać pokój.

— Trzeba mamie w ten dzień pomagać.

— Tego dnia mama ma swoje święto.

— Trzeba jej coś zrobić.

— Albo ją przytulić.

— Z całych sił!

— Trzeba być wtedy grzecznym.

— Należy mamie dać prezent.

— Jaki?

— Laurkę i kwiaty.

— Albo czekoladki.

— A ja nie wiem, co można dać. Ale to musi być fajne.

— A ja zrobiłam bajkę o Złotowłosej i trzech misiach.

— Można zrobić jej teatrzyk.

— Ja bym zaprosił mamę do kina.

— A ja bym jej zrobił kawę. Potrafię już to robić. W ogóle umiem gotować.

— Trzeba zrobić mamie śniadanie.

— Naleśniki z pomidorem. Albo z serem.

— Moja mama lubi jajecznicę.

— A moja fajne liście. Takie kolorowe. Trzeba je pozbierać i dać je mamie. To taki bukiet.

— A moja jada kanapkę z sałatą i z serem. I jajko.

— I taką trzeba jej zrobić.

— Ale to mama przecież zawsze robi kanapki.

— Prezentem jest też pomaganie.

— A w czym trzeba pomagać mamie?

— W gotowaniu!

— W szorowaniu!

— W myciu podłóg!

— Ja na przykład myję lustro.

— Jak jest sobota, to sprzątam pokój. Obczyszczuję podłogi i biurko robię na błysk.

— Można też mamie pomóc w podlewaniu kwiatów.

— Można mamie ugotować grilla.

— Moja woli szaszłyki od kiełbaski. Je też mięsko.

— A po co w ogóle jest mama?

— Ktoś musi przecież urodzić dziecko.

— Ktoś musi je przytulać.

— Mama jest do kochania.

— Gdyby nie było mamy, to byśmy nie żyli.

— Mama odkurza pokoje i myje przedpokój.

— Moja gotuje i prasuje.

— Mama kupuje.

— Moja kupuje odkurzacze elektryczne.

— Różne rzeczy kupuje. Na przykład picie.

— Moja daje mi niespodzianki.

— A moja kupuje auta. A dla dziewczyn lalki.

— A moja kupuje drzewka. Sadzi je na balkonie.

— A moja niedawno kupiła mi poziomki i truskawki. I też rosną na balkonie.

— Takie krzaczki są fajne.

— Co mamę najbardziej męczy?

— Czasami życie.

— Praca.

— Jak gotuje. Moja wczoraj narzekała, że w kuchni gorąco. Piekła coś i powiedziała, że się udusi.

— Wiatrak mogła kupić!

— Moją męczą zakupy. Bo je nosi.

— Moja się męczy, jak robi pranie.

— Mama nas urodziła. To też podobno męczy.

— Pamiętacie, jak byliście w brzuchu?

— Ja pamiętam! Byłem bardzo ruchliwy!

— Ja się niechcący wierciłem w brzuchu, bo nie wiedziałem, o co chodzi.

— A ja siedziałem cicho.

— Jak byłem w brzuchu, to mama pojechała do Hiszpanii.

— Ja byłem z bratem w brzuchu. Słabo się dogadywaliśmy. Teraz też jest słabo między nami.

— Było strasznie ciasno. To był taki mały pokoik.

— A ja usłyszałem, że w brzuchu było ciasto.

— Co mama powinna robić w Dzień Matki?

— Jeść ciasto.

— Odpoczywać.

— Zrobić sobie wolne.

— Mogłaby się w końcu wyspać.

— Moja bardzo mało śpi.

— A mój tata dużo śpi na kanapie.

— Mama bardzo nas kocha.

— A jak tę miłość pokazuje?

— Przytula nas albo całuje.

— Gra w szachy.

— Kupuje nam ubrania.

— Zabawki i lalki dla dziewczyn. I te inne.

— A co by było, gdyby nie było mamy?

— To byśmy mieli tatę.

— Ja bym nie żył.

— A skąd ja mogę to wiedzieć?

— Mama jest przecież zawsze.

— W ogóle ludzi nie byłoby na świecie.

— Zawsze dziewczyny rodzą, a na przykład mąż nie rodzi.

— Ja bym się rozpłakał.

— Bo mama jest najkochańsza!

ADA ROMANOWSKA

a.romanowska@gazetaolsztynska.pl