Zmiany w nazwach ulic w Olsztynie – co sądzą mieszkańcy?

Zmiana nazwy ulicy niesie ze sobą duże konsekwencje dla mieszkających przy nich od lat Olsztynian. Będzie to także problemem dla biznesów, które znajdują się przy tych ulicach. Często taka zmiana wiążą się koszty.

— Nie miałem pojęcia, że nazwy będą zmienione— mówi przedstawiciel firmy Bud-Log, której siedziba znajduje się przy ulicy Artyleryjskiej. — Najgorszą kwestią są zmiany w papierach. W zależności od tego jak duża jest firma, może być to koszt kilkuset do półtora tysiąca złotych — zauważa.

Firmy to nie jedyni dotknięci zmianą nazw ulic. Poruszeni są także mieszkańcy Olsztyna, którzy wyrażają swoje niezadowolenie wobec pomysłu Rady Miasta.

— Niech będzie jak było. Była już zmieniana ulica Płoskiego, wszystko po to by wrócić do starej nazwy. Mieszkam w Olsztynie 50 lat i przyzwyczaiłem się już do tych nazw — mówi pan Ryszard.

O przyzwyczajeniu, jako głównej przyczynie dla której zmienianie nazwy jest „pozbawione sensu”, wspominają także inni mieszkańcy.

— Rada Miasta nie powinna zmieniać nazwy tych ulic. Wszyscy przez tyle lat zdążyli się przyzwyczaić do starych nazw, a zmiana wiąże się też z kosztami.— mówi Pani Krystyna.

Opłaty za zmianę nazw ulic dotkną także mieszkających przy nich ludzi. Dla części osób nie będzie to prosta sprawa – starsi mieszkańcy, nie zaznajomieni z internetem będą musieli wybrać się do urzędu.

Inną przyczyną dla której według Olsztynian taka zmiana nie ma sensu może być neutralność poprzednich nazw.

— Kompletna bzdura, zwłaszcza że ulice te mają neutralne nazwy. Takie są najlepsze, jak Radiowa, tam jest radio i wszyscy wiedzą dlaczego tak się nazywa. Artyleryjska i Obiegowa są super. — mówi pani Władysława.

Pytani mieszkańcy mówią że urzędników musiała dotknąć nuda, skoro zdecydowali się na taki krok.

— Nazwy powinny zostać takie jakie są. Dla mnie to bez sensu — zauważa pan Tadeusz.

To właśnie przyzwyczajenie jest najczęstszym argumentem mieszkańców przeciw zmianie nazw ulic Artyleryjskiej i Obiegowej. Według jednego z mieszkańców zmiany te nie mają sensu bo nazwy wpisały się już w historię miasta. Dodatkowym problemem są też koszty, które poniosą osoby mieszkające przy tych ulicach. Wielu mieszkańców również uważa, że zmiany te są zupełnie niepotrzebne.

Mimo przeważających opinii negatywnych nie brakuje osób, którym zmiany nazw ulic Artyleryjskiej i Obiegowej nie przeszkadzają. Osobami takimi jest pewne małżeństwo, które informację o zmianie ulic skwitowało krótkim „okej”.

ms