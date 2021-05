Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Mullera!

Niedzielny mecz ostatniej kolejki Bundesligi pomiędzy Bayernem Monachium a Augsburgiem dostarczył wszystkim widzom fenomenalnych wrażeń. Rafał Gikiewicz, wydawałoby się przeszkoda nie do przejścia dla Roberta Lewandowskiego, został pokonany w ostatnich sekundach meczu.

Bayern Monachium wszedł bardzo agresywnie w ten mecz, już od samego początku dyktując warunki. Po pierwszej połowie było już 4:0 dla gospodarzy, jednak na liście strzelców wciąż brakowało nazwiska polskiego snajpera. „Lewy” kilkukrotnie oddawał strzały na bramkę rywala, jednak Rafał Gikiewicz nie dawał za wygraną.

Druga połowa była już bardziej wyrównana, piłkarze Augsburga zdobyli dwie bramki, a tempo spotkania spadło. Robert Lewandowski na swoją okazję musiał czekać do ostatnich sekund meczu, kiedy to przejął sparowaną przez Rafała Gikiewicza piłkę i wpakował ją do siatki.

To była 41 bramka Roberta Lewandowskiego w tym sezonie, więc pobił tym samym rekord Gerda Mullera. Rafał Gikiewicz również zaprezentował się z bardzo dobrej strony, pokazując wiele spektakularnych interwencji.

