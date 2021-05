Magdalena Bujewicz-Mydlak: Otworzyłam szufladę z marzeniami [ROZMOWA]

Magdalena Bujewicz-Mydlak z Olsztyna na co dzień pracuje w urzędzie, w którym zajmuje się promocją. Swoją pracę uwielbia, ale równie wielkim uczuciem darzy scenę. Jak przyznaje, przez lata jej szuflada z muzycznymi marzeniami była przymknięta. Teraz to się zmienia. Wspólnie z zespołem The Cylinders nagrała utwór „Śmiało patrz”, do którego powstaje też teledysk.