Prof. Wojciech Maksymowicz dołącza do Hołowni [AKTUALIZACJA]

Poseł Wojciech Maksymowicz, dotychczasowy polityk Porozumienia, przechodzi do koła poselskiego Polska 2050. Poinformował o tym na konferencji w Sejmie.

— Cieszę się, że pan profesor Maksymowicz odnajduje w naszym programie nadzieję dla Polski. Podobnie jak my widzi konieczność odważnych decyzji, które rzeczywiście zreformują ochronę zdrowia po 30 latach rynku cierpienia — mówił Szymon Hołownia, przewodniczący Polski 2050. — Serdecznie witam na pokładzie Wojtku, cieszę się, że do nas dołączasz. Jesteś wspaniałym człowiekiem, wspaniałym lekarzem. Możemy ci zaufać i bardzo się cieszę, że od dzisiaj będziemy wspólnie próbować urzeczywistniać tę nadzieję.

— W centrum mojego życia zawsze było dobro pacjentów. Teraz w interesie ludzi chorych i potrzebujących pomocy, nie mogę zgodzić się na politykę prowadzącą do zapaści służby zdrowia. A taką zapowiada zurzędniczała koncepcja tzw. „Polskiego Ładu” — tłumaczy swoją decyzję prof. Maksymowicz. — Szukając mądrych projektów politycznych, bliskie mi rozwiązania odnalazłem w dojrzałym programie opracowanym przez Polska 2050. Ten program w dużej mierze jest zbieżny z wieloma głosami ekspertów i moim własnym doświadczeniem oraz przemyśleniami.

Ufając determinacji i wiedzy ludzi Szymon Hołownia, postanowiłem do nich przyłączyć i razem naprawiać Polskę.

Do sytuacji odniosła się Joanna Czarkowska, liderka Polski 2050 z województwa warmińsko-mazurskiego.

— Ten transfer to łączenie Polaków. Profesor Wojciech Maksymowicz jest lekarzem i neurochirurgiem, który w pełni zgadza się z naszą polityką zdrowotną i będzie chciał ją realizować i wdrażać w życie. Cieszymy się tym bardziej, że jest to pierwszy takiego rodzaju transfer z prawej strony— komentuje.

— To odejście to efekt polityki haków, haniebnych ataków lokalnych polityków PiS na profesora. To także posiew niezrealizowanych obietnic premiera Morawieckiego dotyczących 200 mln dla regionu. Dla Porozumienia odejście Wojciecha Maksymowicza, to wielka strata. Wiem jednak, że w dalszym ciągu będzie pracować na rzecz regionu. — mówi Michał Wypij, szef Porozumienia w regionie — To duża strata dla Porozumienia — dodaje parlamentarzysta.

— Pan Maksymowicza jest znany z pewnej niestabilności politycznej. Teraz to pokazuje kolejny raz, a barwy polityczne zmieniał już wielokrotnie. Tak po ludzku może czas, żeby Profesor Maksymowicza odszedł z polityki, zamiast zmieniać partie, jak rękawiczki — mówi Jerzy Szmit, przewodniczący PiS w okręgu olsztyńskim.