To warto zobaczyć! — Centrum [PODSUMOWANIE]

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: To warto zobaczyć! - Centrum [ZDJĘCIA, SONDA] Sonda, w której mogliście oddać swoje głosy, trwała tydzień. Brało w niej 10 miejsc, spośród których wybieraliście swoje ulubione. W zestawieniu znalazły się: zamek, amfiteatr, park Centralny, planty przy katedrze, szubienice, tartak Raphelsonów, Wysoka Brama, park Podzamcze, kamienica Naujacka i mosta Jana.

Zwycięzca jest zdecydowany. Na najciekawsze waszym zdaniem miejsce w Centrum zagłosowało ponad 34 proc. głosujących. Bardzo dużą przewagą broni się też druga lokalizacja z wynikiem 23 proc. Walka o ostatnie miejsce na podium zakończyła się skromną przewagą 3 proc.

Oto wybrane przez was trzy miejsca w Centrum, które warto zobaczyć!

3. Park Centralny

2. Zamek

1. Park Podzamcze

Cykl "To warto zobaczyć" nie zatrzymuje się. W tym tygodniu wybieramy się do Kortowa i Brzezin. Zdjęcia miejsc (TOP 10) i ankietę — jak co tydzień — opublikujemy w czwartek. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Pokażcie innym swoje osiedle od jak najlepszej strony!

Karol Grosz