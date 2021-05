Trzaskowski z Hołownią wyprzedziliby Zjednoczoną Prawicę

Gdyby wybory miały odbyć się w niedzielę 23 maja, to najwięcej głosów zdobyłaby Zjednoczona Prawica, którą poparłoby 30,9 proc. respondentów. Oznacza to wzrost poparcia dla tej partii o 3 punkty procentowe w stosunku do poprzedniej fali badania.

Ugrupowanie Polska 2050 Szymona Hołowni zanotowało niższe wyniki o 3,1 p.p. Na podium znalazłaby się Koalicja Obywatelska. W parlamencie znalazłyby się jeszcze Konfederacja i Lewica. Pozostałe partie znalazłyby się poza parlamentem. Ponad 13 proc. badanych nie zdecydowało, na kogo oddać swój głos.

Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 67 proc.

Dodatkowo zadano pytanie o potencjalne poparcie dla ugrupowania, które mogłoby powstać z połączenia zwolenników Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni. Hipotetyczne powstanie takiej partii mogłoby zmienić scenę polityczną w Polsce. Nowa partia mogłaby liczyć na poparcie 32,1 proc. społeczeństwa, wyprzedzając nieznacznie koalicję Zjednoczonej Prawicy. Wspólne ugrupowanie R. Trzaskowskiego i S. Hołowni odebrałoby dużą część elektoratu Koalicji Obywatelskiej, dla której poparcie spadłoby ponaddwukrotnie. Wśród partii, które znalazłyby się w parlamencie, praktycznie niezmiennym poparciem cieszyłaby się Konfederacja. Lewicę poparłoby 1,5 proc. respondentów mniej.