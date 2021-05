Szesnastka nabrała żółwiego tempa

2015 rok. To wtedy mieliśmy już jeździć nowa szesnastką z Mrągowa do Ełku. Takie były plany. I nie wiadomo kiedy pojedziemy. Teraz jest problem z żółwiem błotnym, którego ostoję mamy w Baranowie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wezwała drogowców do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko, bo w tej wsi planowany jest węzeł na projektowanej ekspresówce. Więc znowu wszystko się odwlecze.

Mi przy tej okazji przypomniała się sprawa sądowa sprzed czterech lat. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie gmina Mrągowo wygrała sprawę z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska o ustanowienie obszaru Natura 2000 na tym terenie. Gmina natury nie chciała, RDOŚ chciał.

Jaka była argumentacja sądu? Ano taka, że RDOŚ nie sprawdził czy ten żółw tam w ogóle jest.

— Tymczasem w rozpoznawanej sprawie RDOŚ przyznał, iż weryfikacja terenowa siedlisk przyrodniczych nie została przeprowadzona z uwagi na niewyłonienie wykonawcy w toku postępowań przetargowych — czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Może więc przy okazji naprawimy ten błąd i sprawdzimy to teraz?

Da się jakoś policzyć ile żółwi teraz tam żyje? Chyba że od 2017 roku już to zrobiono. A jest to prawdopodobne, bo od 2019 roku realizowany specjalny projekt zakładający między innymi odtworzenie siedlisk lęgowych żółwia błotnego.

Tak czy inaczej mam nadzieje, że projektowanie nowej szesnastki nie zostanie zakłócone. I stanie się to bez szkody dla żółwi, o ile w bezpośredniej okolicy węzła rzeczywiście żyją.

A swoją drogą mam pytanie do przyrodników czy te żółwie spod Baranowa można bez szkody dla nich przenieść w inne miejsce, choćby do rezerwatu żółwi błotnych w Orłowie koło Nidzicy, nad jezioro Oświn czy do Welskiego Parku Krajobrazowego gdzie dzisiaj występują. I tam stworzyć im lepsze warunki do życia?

Igor Hrywna